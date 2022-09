Trupele ucrainene au capturat un vehicul de comandă foarte modern proiectat pentru lansatoarele multiple de rachete rusești

Mai multe imagini distribuite pe rețelele de socializare prezintă faptul că militarii ucraineni au capturat un vehicul de comandă foarte modern proiectat pentru a fi folosit de lansatoarele multiple de rachete rusești.

Administratorii paginii Ukraine Weapons Tracker au explicat că noua captură este un vehicul de comandă și observație 1V1003 ce provine de la un sistem „foarte modern” de controlare a focului de artilerie. Sistemul a fost proiectat să fie folosit mai ales de lansatoarele multiple de rachete rusești Tornado-G.

: Another valuable asset was lost by the Russian army – the Ukrainian forces captured a 1V1003 command and observation vehicle from a very modern 1V198 automated artillery fire control system. This system was designed especially to work with Tornado-G MRLs.

În luna mai, în așteptarea celebrării Zilei Victoriei în al Doilea Război Mondial, televiziunile rusești s-au întrecut în reportaje înflăcărate despre parada militară și armele rusești ce urmează să fie scoase din depozite pentru defilare, menționând inclusiv acest lansator de rachete ce urma să fie văzut de rușii strânși în Piața Roșie din Moscova.

Lansatoarele Tornado-G au intrat în serviciul forțelor armate rusești în 2011. Deși numărul nu este cunoscut cu exactitate, se crede că Rusia a produs peste 173 de astfel de lansatoare pentru forțele sale armate.

Noile imagini cu obiectul capturat au apărut la o zi după ce s-a anunțat despre capturarea celui mai din dotarea armatei ruse, scrie .

: For the first time ever the most advanced Russian main battle tank T-90M was captured by the Ukrainian army – presumably in Oblast.

This tank is also covered with Nakidka radar-absorbent and heat-insulating material.

