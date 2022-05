Spărgătorul T-90M, cel mai modern tanc rusesc, distrus de militarii ucraineni

Rusia pierde cel mai modern tip de tanc, pe fronturile din Ucraina. Mândria armatei rusești, blindatul T-90M, cunoscut sub numele de „Prorîv” (Spărgătorul), este cel mai performant vehicul militar rusesc și a intrat în dotarea armatei ruse în primăvara anului 2020, potrivit

The pride of the Russian army, a brand new T-90M tank, destroyed by the Ukrainian Armed Forces outside Kharkiv

Tancul are un blindaj îmbunătățit, un nou model de tun şi sisteme moderne de navigare prin satelit. Ofiţerii britanici de informaţii militare atrag atenţia că, în ciuda blindajului superior, destinat special a face faţă celor mai moderne arme antitanc, tancul T-90M rămâne vulnerabil pe câmpul de luptă, dacă nu beneficiază de sprijinul altor unităţi.

Russia’s most advanced main battle tank, T-90M has been destroyed in Ukraine. No modern or sophisticated tanks till date are safe against Anti-Tank Guided Missiles.

Ukraine has 9-10 ATGMs for each Russian tank.

