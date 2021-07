Turiști evacuați pe mare în Sicilia și Bodrum, din cauza incendiilor de vegetație. În Turcia, oamenii au fost nevoiți să părăsească mai multe sate și zone de vacanță, iar lupta cu flăcările devastatoare continuă (VIDEO)

Zeci de turiști și localnici speriați au fost evacuați pe cale maritimă în Sicilia și în Bodrum, în zone marcate de noi incendii de vegetație pe fondul temperaturilor caniculare. Flăcările au făcut prăpăd în Turcia, unde mai multe zone au fost evacuate, inclusiv câteva destinații turistice, iar bilanțul deceselor a ajuns la 6.

În Sicilia, pompierii s-au luptat din greu sâmbătă cu incendiile alimentate de temperaturi înalte, iar guvernatorul regiunii italiene a cerut sprijinul Romei pentru a face față situației de criză.

Circa 150 de persoane rămăseseră izolate în două zone de pe litoralul orașului Catania. În cele din urmă, acestea au fost evacuate cu bărci pneumatice și au fost transferate către ambarcațiunile gărzii de coastă, transmite Euronews.

În Turcia, turiștilor li s-a transmis să părăsească anumite hoteluri din stațiunea Bodrum de la Marea Egee, unde erau expuși la pericolul reprezentat de incendiile din apropiere. Oamenii s-au grăbit să ajungă la malul mării și au așteptat bărcile de salvare care să îi evacueze din zona de risc.

Operațiunea a fost condusă de unitățile gărzii de coastă, însă autoritățile le-au solicitat proprietarilor de bărci și iahturi private să contribuie la eforturile de evacuare pe mare.

În orașele turcești din regiunea Mării Mediterane, bilanțul deceselor provocate de incendii a urcat la 6 sâmbătă, când au fost uciși doi lucrători forestieri.

##Turkey: After Manavgat, a fire broke out in Marmaris. The fire, which started in an area close to the settlements, grew rapidly. pic.twitter.com/K1jkThyAr5

— 🅰🅻🅴🆁🆃 🅲🅷🅰🅽🅽🅴🅻 (@AlertChannel) July 29, 2021