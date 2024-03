Turiști revoltați la bordul unui avion! O pasageră a fost surprinsă în timp își făcea unghiile: „Vezi-ți de treaba ta!”

O turistă a fost aspru criticată pe Internet, după ce și-a făcut unghiile cu ojă , în timpul zborului.

Chiar dacă există foarte multe modalități prin care poți să își petreci timpul la bordul unei aeronave, pasagerii respectă, de obicei, regula de a evita ce i-ar deranja pe ceilalți din jur.

Printre acestea se numără consumul de alimente care miros urât, parfumurile puternice sau deschiderea sticlelor de lac de unghii care emană un miros dur, scrie

Pe lângă faptul că a folosit oja, care emană un miros puternic și înțepător, pasagera a fost criticată și pentru că a băut alcool, despre care un alt pasager susține că nu a fost cumpărat de .

„Unghii făcute în timpul zborului. Vă rugăm să așteptați până când vă aflați într-un spațiu care nu este închis și unde nu sunt sute de străini. Unii dintre noi suntem senisibili la mirosul de acetonă. De asemenea, o informare: consumul de alcool pe care l-ați adus la bord nu este legal”, a scris JT Genter, pe Twitter.

Nail polish users: PLEASE don’t wait until you’re in an enclosed space with hundreds of strangers all breathing recycled air to apply nail polish. Some of us are very sensitive to the poisonous fumes.

Also, an FYI that drinking alcohol you brought onboard is not legal.

— JT Genter (@JTGenter)