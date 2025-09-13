Suspectul principal în uciderea lui Charlie Kirk este un tânăr de doar 22 de ani, din statul Utah, pe nume După incidentul macabru, care a avut loc la Universitatea Utah Valley, Tyler Robinson a intrat în atenția publică a întregului glob.

Presa din toată lumea scrie de joi, de când Charlie Kirk , informații despre cel care se pare că i-ar fi fost călău.

Cum îl descriu vecinii pe Tyler Robinson

Vecinii de cartier ai lui Robinson au vorbit despre acesta, după ce au aflat cazul în care este implicat. Dacă unii au spus că nu știau că locuiește lângă ei, ei bine, alții și-au manifestat regretele atât pentru Kirk, cât și pentru familia lui Robinson.

O vecină a spus că familia ucigașului este o familie obișnuită, așa cum este și a ei. Femeia locuiește la capătul străzii pe care Tyler Robinson locuia împreună cu familia.

Femeia, mamă a patru copii, a spus despre Robinson că era „exact ca orice alt vecin” și că familia lui „nu era diferită de familia mea”, potrivit

De asemenea, aceasta și-a exprimat părerea de rău, în ceea ce îi privește pe părinții băiatului: „Din păcate, fiul lor a luat o decizie foarte proastă”.

O altă vecină care îl cunoaștea, atât pe Tyler, cât și pe părinții lui, a afirmat că acesta provenea dintr-o familie în care protecția și dragostea nu i-au lipsit.

„El provenea dintr-o familie foarte iubitoare”.

Vestea a șocat întreaga comunitate, iar vecina lor a declarat că nu s-ar fi așteptat niciodată la acest lucru.

„Locuim într-un cartier foarte frumos, un cartier foarte liniștit, ne cunoaștem cu toții… Nu credeam că ar fi făcut asta”, a adăugat femeia.

Un alt locuitor din cartier, a declarat că își dorește ca neînțelegerile cu privire la preferințele politice să nu mai influențeze relațiile interumane și consideră că, în astfel de cazuri, dacă părinții observă devieri de comportament la copilul lor, să apeleze la specialist.

„Vreau să văd o schimbare”, a spus bărbatul. „Cred că pentru oameni ca aceștia, dacă familia observă vreo progresie către această perspectivă, trebuie să facă rău altora, trebuie să-și pună copilul, membrul familiei, prietenii, oricine să ceară ajutor. Pur și simplu nu e ceva ce ai crede că s-ar putea întâmpla aici”, a spus Meloni. „Nu lăsa asta să-ți păteze părerea despre Utah”, a adăugat acesta.

În cadrul interviurilor realizate cu vecinii lui Tyler Robinson, se regăsește aceeași idee principală, și anume că orașul este unul sigur și nu s-ar fi așteptat ca un astfel de incident să își aibă autorul printre ei.