al Statelor Unite ale Americii a anunțat că va revoca vizele oricărui cetățean străin care celebrează area lui Charlie Kirk.

Ce avertisment a lansat Departamentul de Stat după moartea lui Charlie Kirk

Departamentul de Stat a avertizat că va monitoriza conturile de pe rețelele sociale ale cetățenilor străini pentru orice postări care „glorifică violența”, potrivit .

„Având în vedere oribila asasinare de ieri a unei figuri politice de frunte, vreau să subliniez că străinii care glorifică violența și ura nu sunt vizitatori bineveniți în țara noastră”, a scris secretarul de stat adjunct Chris Landau pe X.

„Am fost dezgustat să văd pe rețelele sociale cum unii laudă, raționalizează sau minimalizează evenimentul și le-am cerut oficialilor noștri consulari să ia măsurile corespunzătoare. Vă rog să nu ezitați să-mi aduceți în atenție astfel de comentarii din partea străinilor, astfel încât să poată proteja poporul american.”, a mai adăugat secretarul de stat adjunct Chris Landau.

In light of yesterday’s horrific assassination of a leading political figure, I want to underscore that foreigners who glorify violence and hatred are not welcome visitors to our country. I have been disgusted to see some on social media praising, rationalizing, or making light… — Christopher Landau (@DeputySecState)

Ben Shapiro a anunțat că va continua misiunea lui Charlie Kirk, mergând el însuși în campusurile universitare.

„Vocea lui Charlie nu e mută”, a spus Shapiro. „Vom lua microfonul ăla pătat de sânge de unde l-a lăsat Charlie.”

Ce pedeapsă riscă suspectul asasinatului

Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a promis că îl va pedepsi cu moartea pe cel responsabil pentru atacul armat mortal, atunci când va fi, în cele din urmă, reținut de forțele de ordine.

Deși principala metodă de execuție în America este injecția letală, există cinci state care încă folosesc plutonul de execuție ca metodă legală de pedeapsă capitală.

Utah este unul dintre aceste state, la fel ca Idaho, Mississippi, Oklahoma și Carolina de Sud.

Din punct de vedere istoric, utilizarea plutonului de execuție a fost limitată în principal la statul Utah, când legiuitorii din 1851 au desemnat trei pedepse posibile pentru crimă: împușcarea, spânzurarea sau decapitarea. Din 1608, cel puțin 144 de prizonieri civili au fost executați prin împușcare în SUA, aproape toți în Utah.

Numele suspectului care l-ar fi ucis pe Kirk este Tyler Robinson, are 22 de ani și e rezident în Utah.

Turning Point SUA a confirmat arestarea suspectului:

“Putem confirma că persoana responsabilă pentru uciderea lui Charlie Kirk se află acum în arest. Suntem profund recunoscători bărbaților și femeilor din forțele de ordine care au lucrat cu atâta rapiditate, dăruire și curaj pentru a aduce această persoană în fața justiției. Angajamentul lor a adus un pas important către încheierea acestei perioade incredibil de dureroase. Vă rugăm să continuați să vă rugați pentru Erika, familia Kirk și întreaga noastră comunitate Turning Point.”.

We can confirm that the individual responsible for the murder of Charlie Kirk is now in custody. We are profoundly grateful to the men and women of law enforcement who worked with such urgency, dedication, and courage to bring this person to justice. Their commitment has brought… — Turning Point USA (@TPUSA)

Ce mesaje a publicat în mediul online Tyler Robinson înainte de a-l ucide pe Charlie Kirk

Autoritățile au declarat că presupusul asasin al lui Charlie Kirk a distribuit mesaje care detaliază .

Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, a fost arestat joi după ce l-ar fi ucis pe activistul conservator în vârstă de 31 de ani în timp ce acesta vorbea la un eveniment universitar din Utah.

Tatăl lui Robinson l-a recunoscut în imaginile publicate de autorități și l-a încurajat să se predea, a declarat un oficial al forțelor de ordine pentru Associated Press.

La început a refuzat, dar apoi s-a răzgândit, potrivit oficialului care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre o anchetă în curs.

Tatăl său a cerut ajutorul unui pastor de tineret, care l-a ajutat pe Robinson să se predea.

Tyler Robinson a fost arestat în cazul asasinatului lui Charlie Kirk și se așteaptă să fie, în curând, pus sub acuzare oficial.

El a fost arestat sub suspiciunea de crimă cu victime, utilizare de arme și obstrucționare a libertății.

Robinsonn se confruntă, de asemenea, cu acuzații de crimă extrem de gravă, declanșare crimă cu o armă de foc care a cauzat vătămări corporale grave și obstrucționarea justiției, potrivit unei declarații pe proprie răspundere privind cauza probabilă obținută de .