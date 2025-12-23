Ucraina a fost atacată masiv cu drone și rachete rusești. Victime și pagube în mai multe regiuni

Forțele ruse au lansat în noaptea de luni spre marți, 23 decembrie, un atac de amploare asupra Ucrainei, vizând infrastructura energetică și locuințele civile, potrivit autorităților ucrainene. Explozii și alerte aeriene au fost semnalate în aproape toate regiunile țării, provocând victime și pagube materiale semnificative.

Atacuri în mai multe regiuni

Explozile au fost raportate în vestul Ucrainei, în orașe precum Rivne și în localitățile Burștin și Rohatîn din regiunea Ivano-Frankivsk. Alte detonări au fost înregistrate și la periferia orașului Cerkasî, potrivit postului public Suspilne, scrie Adevărul.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au emis alerte de raid aerian pe aproape întreg teritoriul țării, avertizând populația cu privire la lansarea a sute de drone și a zeci de rachete rusești.

Impact asupra infrastructurii și alimentării cu energie

Ministerul Energiei de la Kiev a anunțat întreruperi de urgență în alimentarea cu electricitate în mai multe regiuni, ca urmare a atacurilor asupra rețelelor energetice.

„Imediat ce situația de securitate o va permite, echipele de salvare și specialiștii din sectorul energetic vor interveni pentru a remedia consecințele atacului și pentru a restabili alimentarea cu energie electrică cât mai rapid posibil”, se arată într-un comunicat al ministerului.

Victime și pagube materiale

În regiunea Hmelnițki, o persoană de 72 de ani a murit, iar alimentarea cu electricitate a fost afectată. „Atacul continuă. Rămâneți în adăposturi până la încetarea alertei aeriene. Protejați-vă viața”, a transmis oficialul local, Serhii Tiurin.

În regiunea Jîtomîr, șase persoane, inclusiv doi copii, au fost rănite. La Kiev, patru persoane au fost rănite după ce resturi ale unei drone doborâte au lovit un bloc de locuințe în cartierul Sviațoșîn. Primarul capitalei, Vitali Kliciko, a precizat că fragmentele au avariat ferestre și trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

În regiunea Kiev, o femeie a murit după ce o locuință a luat foc în districtul Vișhorod, iar alte trei persoane, inclusiv o adolescentă, au fost rănite de schije. Pagube materiale au fost raportate și în districtul Obuhiv, unde mai multe case au suferit avarii la fațade și acoperișuri.

Apărarea antiaeriană ucraineană a fost activă în mai multe regiuni, încercând să intercepteze țintele aeriene.

Avertismente înainte de Crăciun

Atacul are loc pe fondul avertismentelor lansate de președintele Volodîmîr Zelenski, care a avertizat asupra loviturilor masive de Crăciun.

„Este în natura lor să lanseze atacuri de amploare de Crăciun. Ridicăm din nou problema apărării aeriene și a protejării comunităților noastre, în special pe 23, 24 și 25 decembrie”, a declarat Zelenski pe 22 decembrie.

Kremlinul a respins ideea unui armistițiu de Crăciun, considerând că o pauză ar oferi Ucrainei un avantaj temporar, potrivit purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov.