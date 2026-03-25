Ucraina a scufundat spărgătorul de gheață rusesc „Pruga” în valoarea 200 de milioane de dolari în cadrul unui atac cu drone. Lovitura a avut loc în portul Vyborg de la Marea Baltică, iar zona se află la aproape 1.000 de kilometri distanță de teritoriul ucrainean.

Detalii despre nava pe care Ucraina a scufundat-o în Marea Baltică

Spărgătorul de gheață rusesc era ancorat lângă granița cu Finlanda. Statul Major al Ucrainei a confirmat distrugerea ambarcațiunii. Nava putea funcționa și ca vas de război obișnuit. Aceasta era operată de poliția de frontieră a serviciului secret rus FSB.

„Nava Pruga putea funcționa atât ca spărgător de gheață, cât și ca navă de război obișnuită, și era operată de divizia de poliție de frontieră a poliției secrete ruse FSB”, a declarat Statul Major al Ucrainei pe Telegram.

Detalii despre atacul masiv cu drone asupra Rusiei

Lovitura a făcut parte dintr-o operațiune cu sute de drone. Ministerul Apărării de la Moscova a raportat că a doborât 389 de drone ucrainene. Atacul a vizat 13 regiuni rusești și Crimeea ocupată. Un terminal de gaz din portul Ust-Luga a fost de asemenea avariat în timpul nopții.

Statul Major al Ucrainei a declarat pe Telegram că va „continua să lovească ținte importante ale inamicului” până la „încetarea completă a agresiunii armate împotriva Ucrainei”.

Cum afectează Rusia această lovitura

Aceasta este prima lovitură reușită asupra unei nave rusești în Marea Baltică. Valoarea pagubei depășește 18 miliarde de ruble. Publicația rusă Paluba a confirmat prețul uriaș al acestui tip de vas. Guvernatorul regiunii Leningrad a raportat că și o clădire din orașul Vyborg a fost lovită.

Armata ucraineană își extinde astfel raza de acțiune departe de linia frontului. Distanța de 1.000 de kilometri demonstrează noile capacități de atac ale ucrainene. Rusia este forțată acum să își apere porturile din nordul extrem al țării, scrie .