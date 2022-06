Ucraina acuză armata rusă că ține aproape 600 de persoane „în camere de tortură” în orașul Herson

Ucraina a acuzat Rusia că a răpit persoane din regiunea Herson care se află în sudul țării și că îi ține pe aceștia în „camere de tortură”.

Printre peroanele răpite care se află în „camere de tortură” se numără activiști și jurnaliști, conform reprezentantului permanent al președinției ucrainene în Crimeea, Tamila Tasheva.

Circa 600 de persoane sunt „închise în subsoluri special echipate, în camere de tortură, ” a declarat Tamila Tasheva, reprezentantul permanent al președinției ucrainene în Crimeea.

Reprezentantul a mai declarat că aproape 300 de oameni sunt „la subsol” în Herson, iar restul în alte zone din regiune, conform agenției ucrainene de știri Ukrinform, relatează . „Sunt încarcerați în condiții inumane și sunt victime ale torturii”, a mai adăugat ea.

Cât despre cei reținuți, Tamila Tasheva a mai specificat că sunt „în principal jurnaliști și activiști” care au organizat „mitinguri pro-ucrainene în Herson și în regiunea acesteia”, după ce Rusia a invadat teritoriul, dar și prizonierii de război.

Câțiva prizonieri din Herson, cum ar fi civili, au fost închiși în închisoarea din Crimeea, a mai specificat ea,

Repr Ukraine’s President in Crimea: in Kherson region about 600 people abducted by russia’s invaders.They’re facing inhuman treatment&torture. Some (both civilians &POWs) are taken to Crimea. Abducted people from the Zaporizhzhia region are also being taken to Crimea

— Ukrainian Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE)