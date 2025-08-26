Autorităţile ucrainene au anunţat o relaxare a legii marțiale, intrată în vigoare odată cu începutul invaziei rusești, în februarie 2025. Odată cu această schimbare, bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani vor putea părăsi țara, relatează AFP, citat de Agerpres.

Câți ucraineni au părăsit țara

De la începutul războiului în februarie 2022 și până acum, bărbaţilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 60 de ani le era interzis să părăsească Ucraina, cu câteva excepţii. Din cauza interdicției, anual, mii de persoane au încercat să treacă granița ilegal, uneori punându-şi viaţa în pericol.

„Guvernul a actualizat procedura de trecere a frontierei naţionale. Bărbaţii cu vârsta între 18 şi 22 de ani vor putea trece frontiera fără restricţii în timpul legii marţiale”, a anunţat pe Telegram prim-ministrul Iulia Sviridenko.

Această decizie îi vizează și pe cei „care se află în prezent în străinătate” și care, odată cu adoptarea noii reguli, se pot întoarce în Ucraina și pleca din nou, liberi, potrivit .

„Vrem ca ucrainenii să îşi păstreze legăturile cu Ucraina cât mai mult posibil”, a explicat .

Peste 5,6 milioane de ucraineni s-au refugiat în străinătate, cei mai mulți în țări din Europa, arată statisticile .

De la ce vârstă sunt obligați bărbații ucraineni să se înroleze în armată

Decizia este cu atât mai justificată cu cât tinerii cu vârsta între 18 şi 22 de ani nu sunt obligați să se înroleze în armată. Vârsta minimă a bărbaților vizaţi de mobilizarea militară a fost redusă la 25 de ani, în aprilie 2024. În schimb, armata a oferit tinerilor din această categorie de vârstă opțiunea de a semna un contract care le promite stimulente financiare celor care se înrolează. Măsura nu a avut succesul așteptat.