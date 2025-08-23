B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ilie Bolojan, vizită oficială în Republica Moldova. Premierul Dorin Recean: Relațiile dintre Chișinău și București au ajuns la cel mai frățesc nivel

Ilie Bolojan, vizită oficială în Republica Moldova. Premierul Dorin Recean: Relațiile dintre Chișinău și București au ajuns la cel mai frățesc nivel

B1.ro
23 aug. 2025, 12:27
Ilie Bolojan, vizită oficială în Republica Moldova. Premierul Dorin Recean: Relațiile dintre Chișinău și București au ajuns la cel mai frățesc nivel
Sursă foto: Facebook/ @Guvernul României

Ilie Bolojan a ajuns sâmbătă în Republica Moldova, acolo unde a avut deja o conferință de presă comună cu omologul său moldovean, Dorin Recean. Urmează ca după-amiaza, premierul României să se întâlnească cu președina Maia Sandu.

Cuprins:

  1. Ce a spus premierul moldovean despre legătura dintre România și Republica Moldova
  2. Ce a spus Recean despre sprijinul primit de Republica Moldova din partea României
  3. Ce schimbare a promis Recean în ceea ce privește transportul de mărfuri între cele două state

Ce a spus premierul moldovean despre legătura dintre România și Republica Moldova

Prim-ministrul moldovean, Dorin Recean, a susținut sâmbătă, în cadrul unei conferințe de presă comune cu Ilie Bolojan, că relațiile dintre România și Republica Moldova au ajuns „la cel mai frățesc nivel” de când Nicușor Dan a preluat președinția țării, iar iar Ilie Bolojan a devenit premier.

Dorin Recean a vorbit și despre legătura dintre oamenii din cele două state, care a rezistat în ciuda trecerii timpului și a politicienilor care au fost la putere. Premierul moldovean a subliniat importanța consolidării relației dintre cele două țări, astfel încât să poată face față „oricăror provocări străine”.

„Cu Ilie Bolojan prim-ministru, cu Nicușor Dan președinte, relațiile dintre Chișinău și București s-au ridicat cred că la cel mai frățesc nivel. În ultimii ani ne-am susținut reciproc în fața greutăților, în fața interferenței unor forțe străine în alegerile noastre. Dar am și celebrat, în aceeași bucurie, succesele fiecăruia. Când pe podiumurile internaționale urcă Moldova sau România, când la fotbal câștigă Moldova sau România, trăim aceeași emoție de mândrie și de bucuri”, a spus Dorin Recean, în cadrul conferinței de presă susține alături de Ilie Bolojan, la Chișinău, potrivit Agerpres.

Ce a spus Recean despre sprijinul primit de Republicii Moldova din partea României

Recean a mulțumit României pentru sprijinul acordat Republicii Moldova în parcursul său european, cât și pentru ajutorul energetic.

„Luăm din România peste 50% din energia electrică, la prețuri avantajoase și construim împreună linii de interconexiune vitală pentru securitatea energetică a Republicii Moldova”, a precizat Recean.

Totodată, el a declarat că autoritățile de la Chișinău contează pe susținerea României în discuțiile privind cadrul financiar al UE, pentru includerea Republicii Moldova în planificarea bugetară europeană și pentru accesarea cât mai curând a fondurilor de pre-aderare.

„Finalizăm linia Vulcănești – Chișinău la sud și pornim construcția a încă două linii Bălți – Suceava la nord și Strășeni – Gutinaș în centru. Pe lângă podul de la Ungheni, care va fi primul pod rutier permanent peste Prut construit în ultimele șase decenii, avem în plan încă patru poduri noi, care vor face mai ușoară viața călătorilor, dar și a transportatorilor de mărfuri”, a arătat premierul moldovean.

Ce schimbare a promis Recean în ceea ce privește transportul de mărfuri între cele două state

România nu este doar un sprijin pentru Republica Moldova, ci și o piață de export extrem de importantă, a susținut Dorin Recean. O treime din marfa exportată din Republica Moldova, precum  conductoare electrice, grâu, mobilier sau vinuri, ajunge în România, astfel că premierul moldovean a abordat și problema timpilor de așteptare la punctele de frontieră. Această inconveniență se dorește a fi rezolvată prin implementarea unui sistemului electronic de programare, care le-ar permite transportatorilor să se înregistreze online. Dorin Recean a susținut că va fi accelerată punerea în funcțiune a acestui sistem.

„Republica Moldova are în România o piață de export foarte importantă. Peste 1.600 de companii cu capital românesc oferă locuri de muncă în Republica Moldova și este important ca toate aceste cifre să crească: schimburile comerciale, număr de locuri de muncă deschise, număr de companii de succes, care se deschid pe ambele maluri ale Prutului”, a subliniat el.

Deși planurile sunt multe, iar dorințele și speranțele sunt mari, premierul Dorin Recean a subliniat că Republica Moldova are de făcut un pas important în toamnă, la alegeri, atunci când o parte din viitorul țării va fi scris.

„Moldova are de luat o decizie esențială la toamnă. Și sunt încrezător că neamul nostru va alege ce este mai bine pentru el. Domnule Bolojan, mai avem multe de făcut și nu avem timp de pierdut, am pierdut anterior mult prea mulți ani. Chișinău și București, sunt convins, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent”, a conchis el.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ilie Bolojan a ajuns în Republica Moldova. Premierul României a fost primit de omologul moldovean, Dorin Recean
Politică
Ilie Bolojan a ajuns în Republica Moldova. Premierul României a fost primit de omologul moldovean, Dorin Recean
Alexandru Rogobete: Șefii secțiilor din spitale nu mai pot rămâne în funcții din inerție / Ce schimbări anunță ministrul Sănătății în procesul de selecție și evaluare a persoanelor de la conducere
Politică
Alexandru Rogobete: Șefii secțiilor din spitale nu mai pot rămâne în funcții din inerție / Ce schimbări anunță ministrul Sănătății în procesul de selecție și evaluare a persoanelor de la conducere
Ilie Bolojan, prima vizită în Republica Moldova în calitate de premier. Cu cine se va întâlni în țara vecină
Politică
Ilie Bolojan, prima vizită în Republica Moldova în calitate de premier. Cu cine se va întâlni în țara vecină
Ministrul Economiei: Se dorește falimentarea unor companii de stat. Unii dintre șefii acestor companii nu vin pentru ăia 50.000 de lei, ci pentru combinații
Politică
Ministrul Economiei: Se dorește falimentarea unor companii de stat. Unii dintre șefii acestor companii nu vin pentru ăia 50.000 de lei, ci pentru combinații
Ministrul Alexandru Rogobete: „Dacă nu schimbăm ceva în sistemul de sănătate, acesta se va colapsa în curând”
Politică
Ministrul Alexandru Rogobete: „Dacă nu schimbăm ceva în sistemul de sănătate, acesta se va colapsa în curând”
Daniel David, ministrul care le-a spus studenților să muncească dacă n-au bani: N-am avut nevoie în facultate de slujbă part-time, fiindcă am fost susținut de părinți
Politică
Daniel David, ministrul care le-a spus studenților să muncească dacă n-au bani: N-am avut nevoie în facultate de slujbă part-time, fiindcă am fost susținut de părinți
Bolojan, în prima vizită la Chișinău: semnal ferm pentru integrarea europeană a Moldovei
Politică
Bolojan, în prima vizită la Chișinău: semnal ferm pentru integrarea europeană a Moldovei
Mureșan, despre vizita premierului Bolojan la Chișinău: România întărește sprijinul pentru Republica Moldova în fața presiunilor Moscovei
Politică
Mureșan, despre vizita premierului Bolojan la Chișinău: România întărește sprijinul pentru Republica Moldova în fața presiunilor Moscovei
Bolojan: „În ce privește programul ‘Anghel Saligny’, capacitatea de a aloca fonduri suplimentare importante anul acesta și anul viitor e redusă”. Ce soluții s-au găsit pentru aceste investiții și cele prin PNRR
Politică
Bolojan: „În ce privește programul ‘Anghel Saligny’, capacitatea de a aloca fonduri suplimentare importante anul acesta și anul viitor e redusă”. Ce soluții s-au găsit pentru aceste investiții și cele prin PNRR
Bolojan, vizită în Suceava și Neamț, județele unde au fost inundații: Guvernul a alocat peste 7,4 milioane de lei pentru refacerea locuințelor distruse / La început de septembrie, vom aloca fonduri pentru infrastructură (FOTO)
Politică
Bolojan, vizită în Suceava și Neamț, județele unde au fost inundații: Guvernul a alocat peste 7,4 milioane de lei pentru refacerea locuințelor distruse / La început de septembrie, vom aloca fonduri pentru infrastructură (FOTO)
Ultima oră
13:48 - Autoritățile din Ucraina au raportat peste 400 de atacuri în Zaporojie. Zeci clădiri au fost avariate
13:19 - 12 refugii moderne vor fi montate în munții României. Ce dotări vor avea adăposturile
12:50 - Tania Budi reacționează după ce s-a zvonit că a avut o relație cu Gigi Becali: „E greu”
11:49 - Alertă într-o localitate din Bistrița-Năsăud. O persoană a fost mușcată de șarpe
11:26 - Ilie Bolojan a ajuns în Republica Moldova. Premierul României a fost primit de omologul moldovean, Dorin Recean
11:07 - Roger Federer este al doilea tenismen care a devenit miliardar, după Ion Țiriac
10:09 - Alexandru Rogobete: Șefii secțiilor din spitale nu mai pot rămâne în funcții din inerție / Ce schimbări anunță ministrul Sănătății în procesul de selecție și evaluare a persoanelor de la conducere
09:37 - Un bărbat și fiul lui au murit înecați în lacul Snagov. Erau pe caiac când au fost luați prin surprindere de furtună
09:13 - Un tânăr din Argeș a murit strivit de un acoperit luat de vânt. Alte două persoane au fost rănit
08:53 - Trump, dezamăgit că întâlnirea Putin-Zelenski nu se va concretiza curând, anunță când va lua o decizie în privința războiului din Ucraina