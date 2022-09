Ucraina denunță un nou atac al Rusiei, cu drone de fabricație iraniană, asupra orașului Odesa (VIDEO)

Ucraina a declarat că orașul-port din sud Odesa a fost atacat din nou cu drone de fabricație iraniană peste noapte, la două zile după ce un atac rusesc cu o astfel de armă , scrie .

„Odesa a fost atacată din nou de drone kamikaze inamice”, a declarat Comandamentul Operațional Sud al armatei ucrainene.

„Inamicul a lovit clădirea administrativă din centrul orașului de trei ori”, a spus într-un mesaj pe Facebook.

⚠️🇷🇺🇺🇦Footage of the explosion in / after a Russian drone attack.

[ direction]

— UnerkanntAnDerWand (@UnerkanntW)