Ucrainenii au aruncat în aer poduri de pontoane în regiunea Lugansk pentru a încetini avansul armatei ruse

Ucrainenii au aruncat în aer și au distrus două poduri de pontoane de lângă Bilohorivka. Această mișcare le-a încetinit rușilor avansul în regiunea Lugansk, conform CNN.

Încercările Rusiei de a traversa râul Seversky Doneț în regiunea Lugansk au fost oprite de două ori de către ucraineni, care au aruncat în aer două poduri de pontoane lângă Bilohorivka, în ultimele 24 de ore.

Din imaginile făcute publice se observă cum la 10 mai un pod rusesc cu pontoane traversând râul, la scurt timp după ce un baraj de artilerie din Ucraina a atacat zona.

🇺🇦The Ukrainian Armed Forces blew up two pontoon bridges near Bilohorivka, Luhansk region, and destroyed dozens of units of Russian equipment and machinery.

