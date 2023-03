UE consumă mai multă cocaină. Care este statistica referitoare la canabis

Potrivit unei , consumul de cocaină a crescut în toată Europa: cele mai ridicate niveluri de reziduuri au fost descoperite în Belgia, Spania, Portugalia şi Ţările de Jos.

Niveluri scăzute s-au constatat în majoritatea orașelor din Europa de Est, deși cele mai recente date au arătat unele semne de creștere.

Cel mai amplu studiu realizat până în prezent de Centrul European de Monitorizare a Drogurilor şi a Dependenţei de Droguri (EMCDDA) a analizat, zilnic, apele reziduale din staţiile de epurare care deservesc aproximativ 54 de milioane persoane din 104 oraşe europene.

Probele compozite brute de 24 de ore au fost colectate pe parcursul unei singure săptămâni, între martie și mai 2022

Aceste probe au fost analizate pentru biomarkerii urinari (adică caracteristicile măsurabile) ai medicamentului-mamă (adică substanța primară) pentru amfetamină, metamfetamină, ketamină și MDMA.

În plus, probele au fost analizate pentru principalii metaboliți urinari (adică substanțe produse atunci când organismul descompune drogurile) de cocaină și canabis, care sunt benzoilecgonină (BE) și THC-COOH (11-nor-9-carboxi-delta9-tetrahidrocanabinol).

Rezultatele au confirmat: consumul de droguri a crescut

S-au analizat probe colectate între martie şi aprilie anul trecut pentru urme de cocaină, amfetamină, metamfetamină, MDMA/ecstasy, ketamină şi canabis iar rezultatele au confirmat un consum de droguri mai mare decât în studiile anterioare.

„Descoperirile din prezent, din 104 oraşe, prezintă o imagine a unei probleme privind drogurile care este larg răspândită şi complexă, toate cele şase substanţe fiind detectate în aproape fiecare locaţie”, a declarat Alexis Goosdeel, directorul EMCDDA, într-un comunicat.

Rezultatele au arătat o „creştere continuă în detectarea cocainei”, o tendinţă observată încă din 2016, şi de asemenea că mai multe oraşe au raportat urme de metamfetamină în apele reziduale.

Peste jumătate din cele 66 de oraşe europene au înregistrat creşteri ale reziduurilor de cocaină în apele uzate

Ketamina a fost inclusă pentru prima dată în studiul din 2022 din cauza „semnelor privind creşterea accesului la ketamină în Europa” iar cea mai mare cantitate de reziduuri a fost descoperită în apele uzate din oraşe din Danemarca, Italia, Portugalia şi Spania.

Consumul de canabis

Canabisul este drogul ilicit cel mai frecvent utilizat în Europa, cu aproximativ 22,6 milioane de consumatori anul trecut. Consumul de canabis părea să fi fost mai puțin afectat în perioadele de izolare pandemică, deși existau diferențe între țări și în interiorul acestora.

Datele sondajului european pe internet privind drogurile: COVID-19 (EWSD-COVID) au indicat, de asemenea, că, în rândul respondenților, modelele de consum de canabis au rămas relativ stabile în prima perioadă de izolare, peste două cincimi (42 %) dintre consumatorii de canabis care au participat la sondaj raportând nicio modificare a consumului lor de droguri în comparație cu perioada anterioară pandemiei (OEDT, 2020). Sondajul european privind drogurile din 2021, realizat în 30 de țări, a constatat că plantele de canabis au fost una dintre puținele substanțe care au fost utilizate mai des în această perioadă de către respondenți atunci când au fost întrebați despre impactul pandemiei de COVID-19 asupra consumului lor de droguri ilicite în ultimele 12 luni.

În apele uzate, consumul de canabis este estimat prin măsurarea metabolitului său principal, THC-COOH, care este singurul biomarker adecvat găsit până în prezent. Deși este excretat într-un procent scăzut și sunt încă necesare mai multe cercetări (Causanilles et al., 2017a), acesta este utilizat în mod obișnuit pentru a raporta cu privire la consumul de canabis în literatura de specialitate (Zucatto et al., 2016; Bijlsma et al., 2020).

Încărcăturile de THC-COOH observate în apele uzate indică faptul că consumul de canabis a fost cel mai ridicat în orașele din vestul și sudul Europei, în special în orașele din Cehia, Spania, Țările de Jos și Portugalia. În 2022, au existat tendințe divergente, 18 orașe din 38 au raportat o creștere a încărcării THC-COOH în probele de apă uzată și 15 o creștere.