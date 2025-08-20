Mai multe localități din regiunea Zaporojie, controlate de trupele ruse, au rămas fără energie electrică în urma unui atac cu drone lansat de armata ucraineană.

Moscova acuză Kievul de atacuri „teroriste” asupra infrastructurii critice, dar susține că centrala nucleară din zonă funcționează normal, informează .

Cum a avut loc atacul

Conform informațiilor furnizate de autoritățile pro-ruse, un atac cu ce a avut loc în noaptea de marți spre miercuri a cauzat daune semnificative echipamentelor de înaltă tensiune. Regiunea , parțial ocupată de Rusia din 2022, a devenit constant o țintă a operațiunilor ucrainene menite să reducă controlul Moscovei asupra zonei.

Guvernatorul numit de Kremlin, Evgheni Balițki, a postat pe Telegram: „Motivul întreruperilor de curent din regiunea Zaporojie este un alt atac terorist cu drone din partea inamicului asupra echipamentelor de înaltă tensiune”, conform Reuters.

El a menționat că echipele de intervenție au fost obligate să acționeze sub presiunea unor posibile atacuri suplimentare și în condiții de vizibilitate scăzută.

Ce riscuri sunt în apropierea centralei nucleare

Deși o parte din regiune a rămas în întuneric, centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, nu a fost afectată. Reprezentanții acesteia au afirmat că instalațiile continuă să funcționeze în condiții de siguranță.

„Centrala nu produce electricitate, dar are nevoie de energie pentru sistemele de răcire și monitorizare pentru a menține siguranța”, a declarat Evghenia Iașina, potrivit sursei citate.

Atât Moscova, cât și Kievul s-au acuzat în ultimele luni de încercări de a sabota centrala nucleară, care este sub control rusesc din primele săptămâni ale invaziei.

Ce atacuri au mai fost

Pe lângă atacurile asupra infrastructurii, conflictul a provocat noi victime în rândul populației.

În partea regiunii Herson, care este sub control ucrainean, guvernatorul Viaceslav Prokudin a anunțat că un civil a murit din cauza bombardamentelor rusești.

La Nikopol, un oraș situat pe malul fluviului Nipru, guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Serhii Lîsak, a raportat un nou deces provocat de tirurile de artilerie.