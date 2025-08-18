B1 Inregistrari!
Atac cu drone rusești la Harkov. Trei persoane au murit, iar alte 17 au fost rănite

Atac cu drone rusești la Harkov. Trei persoane au murit, iar alte 17 au fost rănite

Selen Osmanoglu
18 aug. 2025, 10:41
Atac cu drone rusești la Harkov. Trei persoane au murit, iar alte 17 au fost rănite

Orașul ucrainean Harkov a fost atacat cu drone rusești luni, 18 august. În urma acestora, trei persoane au murit, între care şi un copil mic, iar 17 au fost rănite.

  • Ce s-a întâmplat
  • Zelenski, la Washington

Ce s-a întâmplat

Atacul cu drone rusești din Harkov a făcut mai multe victime, printre care și un copil.

„Trei persoane au murit, inclusiv un copil mic. Alte 17 persoane au fost rănite, între care şase copii”, a scris primarul oraşului, Igor Terehov, pe Telegram, conform Adevărul.

Oraşul aflat în apropierea graniţei cu Rusia fusese lovit cu câteva ore mai devreme de o rachetă balistică rusească. La acel moment, au fost rănite cel puţin 11 persoane, potrivit primarului.

De asemenea, La Sumî, şeful administraţiei militare regionale, Oleg Grigorov, a anunţat luni dimineaţă că au avut loc atacuri ruseşti, cu o bombă şi apoi cu o dronă.

Acestea s-au soldat cu rănirea a două persoane: „o femeie de 57 de ani (…) care nu se află în stare gravă” şi „un şofer de 43 de ani (…) care a fost transportat la spital”.

Zelenski, la Washington

Între timp, liderul ucrainean a ajuns la Washington, locul în care urmează să aibă o întrevedere bilaterală cu Donald Trump.

„Sunt recunoscător președintelui Statelor Unite pentru invitație. Cu toții dorim în egală măsură să punem capăt rapid și definitiv acestui război. Și sper că forța noastră comună cu America și cu prietenii noștri europeni va obliga Rusia să accepte o pace reală”, a transmis Zelenski pe rețelele de socializare, după sosirea sa la Washington, duminică seara.

