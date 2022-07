Un autoturism a fost „înghițit” de un crater din asflat. Mașina a căzut într-o groapă adâncă de câțiva metri (VIDEO)

O groapă s-a format în cartierul Bronx din New York, iar o mașină a fost „înghițită” de un crater din asflat. Se pare că aceasta a căzut într-o groapă adâncă de câțiva metri.

În urma incidentului, nimeni nu a fost rănit, dar mașina respectivă a dispărut complet în craterul de câțiva metri adâncime, conform

De asemenea, o altă mașina, care era parcată în zona a scăpat la limită pentru a nu ajunge în groapă. Se pare că în urma ploilor abundente, pământul s-a surpat.

Situația a fost și mai gravă în nordul , unde mai multe stații de metrou și străzi au fost inundate.

Antonio Papadoboulous could only watch as his van got swallowed up by this sinkhole. We talk with him tonight at 10

