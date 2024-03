Un avion Boeing 737 MAX a ieșit de pe pista aeroportului din Houston. La bord erau 166 de persoane

Un avion Boeing 737 MAX al companiei aeriene United Airlines a ieșit de pe pista Aeroportului George Bush din Houston, vineri dimineața, 8 martie, informează .

Potrivit sursei citate, cei 160 de pasageri și șase membri ai echipajului nu au suferit răni în urma incidentului.

Toate persoanele de la bord au părăsit avionul și au fost transportate cu autobuzul la terminal.

United Airlines Boeing 737MAX8 (N27290, built 2019) ran off paved ground while vacating runway 27 at Houston-Intl AP (KIAH), TX. Flight from Memphis was safely evacuated. At the time local weather consisted of heavy rain and reduced visibility.

— JACDEC (@JacdecNew)