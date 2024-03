Un incident aviatic s-a petrecut la bordul unui avion cu 249 de persoane. Aeronava a pierdut o roată în zbor (VIDEO)

United Airlines trebuia să ajungă în Japonia, dar , pe aeroportul international din Los Angeles după ce a pierdut o roată în zbor, după decolarea din San Francisco.

La bordul avionului Boeing 777-200 se aflau 249 de persoane. Compania aeriană a anunțat că avionul se va repara pentru ca acesta să poată să ajungă la destinație, informează

BREAKING: United Airlines Boeing 777 loses tire while taking off from San Francisco, crushing cars on the ground

— BNO News (@BNONews)