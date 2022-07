Un avion ucrainean s-a prăbușit în Grecia. 8 oameni au murit în urma impactului (VIDEO)

Un grav accident aviatic s-a petrecut sâmbătă noapte, în nordul Greciei. Un avion cargo ucrainean care zbura din Serbia în Iordania s-a prăbușit din cauza unei avarii la motor. 8 pasageri au murit în urma impactului cu solul și a exploziilor puternice produse după prăbușire, potrivit

Pilotul a solicitat turnului de control o aterizare de urgență din cauza unei defecțiuni la motor. I s-a dat opțiunea să aducă aeronava la sol pe aeroportul din Salonic sau Kavala, iar el a optat pentru Kavala, care era mai aproape, spunând că nu are mult timp la dispoziție, a declarat autoritatea Aviației Civile a Greciei. S-a prăbușit, însă, la aproximativ 40 de kilometri vest de aeroport.

Pompierii care au participat la stingerea incendiilor provocate de accident au ajuns la spital, cu probleme respiratorii, iar localnicii sunt sfătuiți să nu iasă din casă. Din această cauză, rămășițele vor fi investigate și îndepărtate de câteva echipe de experți pirotehniști.

În imaginile surprinse de martori, se vede cum avionul Antonov An-12 cuprins de flăcări coboară rapid înainte de a lovi pământul, după care explodează. Oamenii spun că explozii repetate au putut fi auzite timp de 2 ore după impact.

Urgent, :

Plane crash, commercial “Antonov”, Ukrainian own, flying from Serbia to Jordan.

🔥 on engine before crash near Kavala city, N. Greece.

Emergency units on the way.

Ongoing.

— alekos markellos (@alekosmarkellos)