Un bar din centrul orașului Glasgow, obligat să se închidă din cauza unui roi uriaș de albine

Personalul a fost nevoit să fugă pe la ieșirea de incendiu în timp ce insectele se strânseseră în fața ușii.

Albinele s-au mutat treptat pe partea exterioară a unei pubele cu roți din apropiere

Insectele au sosit într-un roi masiv duminică dimineața și s-au așezat treptat pe o balustradă de afară. Barul de pe Bothwell Street a fost închis pentru puțin peste o zi înainte de a se redeschide luni seara.

Personalul a reușit să îndepărteze coșul de gunoi de la intrare și să îl baricadeze pentru a împiedica accesul publicului.

„Sute dintre ele au roit în afara întregii părți frontale a clădirii”, a declarat managerul de serviciu Petya Petrova.

„Nu am nicio idee despre ce s-a întâmplat, au sosit pur și simplu și s-au așezat pe balustradă în aproximativ 10 minute.

Am ajuns să fim nevoiți să închidem pentru că este evident un risc de siguranță, fiind atât de aproape de intrare.

Am pus un afiș prin care am explicat că a trebuit să închidem din cauza coloniei de albine de pe terasă. Dar tot am văzut unii oameni care s-au apropiat de ele și au încercat să atingă albinele, ceea ce probabil nu este o idee bună.”