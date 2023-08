Un bărbat a cheltuit 30.000 de lire sterline cumpărând păpuși Barbie și deține acum 600 de exemplare de colecție

Nick Panula, în vârstă de 29 de ani, și-a cumpărat prima păpușă în martie 2014, când o într-o rochie de satin roz i-a atras atenția la supermarket.

În copilărie, colecționarul a avut o singură păpușă Barbie

Nu s-a putut abține să nu cumpere mai multe păpuși Barbie de câte ori vedea un alt model – și în curând a ajuns să aibă 600 – estimând că a cheltuit între 20.000 și 30.000 de lire sterline în total, potrivit .

Pe unele le-a păstrat în cutiile lor originale, în timp ce alte câteva cutii sunt deschise. Panula are, de asemenea, trei Barbie Dreamhouses, trei mașini Barbie, două bărci, un avion și trei Magical Mansions.

„Cred că am început să colecționez păpușile Barbie pentru că au o legătură cu nostalgia și un impact major asupra culturii pop pentru majoritatea oamenilor de-a lungul deceniilor”, a spus el.

Nick cântă ca artist travestit sub pseudonimul Scarlett Crypt și spune că look-ul și performanțele sale au fost influențate de Barbie.

Colecționarul, care lucrează ca tehnician de laborator stomatologic în cadrul US Air Force și este stabilit în Anchorage, Alaska, a declarat: „Dragostea mea pentru Barbie provine de la o vârstă foarte fragedă.

Am avut o singură Barbie cât am fost copil – o Barbie Virginia Tech Cheerleader Barbie din 1996 – am avut-o timp de doi ani, de la vârsta de șase ani, apoi nu mi s-a mai permis să mă joc cu Barbie.”