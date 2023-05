Un bărbat a fost arestat, după ce a intrat cu mașina în porțile reședinței premierului Sunak de pe Downing Street

Potrivit BBC, Rishi Sunak se afla în casa de pe Downing Street în momentul accidentului, dar apoi a plecat la o întâlnire deja programată.

Dată fiind sensibilitatea legată de locul în care sa petrecut incidentul, au existat speculații cu privire la motivele pentru care mașina s-a izbit de porțile Downing Street.

Armoured cars seen leaving back of Number 10 moments ago after car crashes into Downing Street gate.

— George Grylls (@georgegrylls)