Un bărbat s-a pus la manșa unui avion și a decolat, după ce a văzut că pilotul întârzie prea mult

Într-o scenă desprinsă parcă dintr-un film, un bărbat din Manchester a devenit eroul zilei după ce, în lipsa pilotului, a preluat comanda și a pilotat singur un avion easyJet către Alicante, .

Michael, un pilot licențiat , și-a oferit serviciile atunci când zborul întârzia, aducându-și documentele profesionale și oferindu-se să preia controlul avionului. Cu aprobarea companiei aeriene, acest pasager curajos a asigurat că toți ceilalți călători ajung în destinație fără a-și rata vacanța, relatează .

A pilotat singur un avion, după ce pilotul a întârziat prea mult

Atunci când zborul său către Alicante a întârziat și pilotul nu era disponibil, Michael a luat inițiativa de a suna la easyJet și de a propune să preia comanda. Cu permisiunea companiei, a ajuns rapid la manșa avionului, demonstrând nu doar abilitățile sale profesionale, dar și devotamentul față de experiența de călătorie a celorlalți .

„Am sunat la easyJet și am spus: Bună, stau în terminal și nu fac nimic. Am permisul de conducere la mine – în mod deliberat. Am actele de identitate la mine și aș vrea foarte mult să plec în vacanță, iar dacă aveți nevoie de o favoare, stau aici, gata să pilotez”, povestește bărbatul.

Soția și fiul lui Michael așteptau nerăbdători vacanța în , iar intervenția sa a asigurat că planurile nu au fost ruinate de întârzierea zborului.

„Îi suntem recunoscători unuia dintre piloții noștri care călătorea în vacanță de la Manchester la Alicante cu familia sa și care s-a oferit voluntar să opereze zborul. Acest lucru a însemnat că clienții au putut ajunge la destinație și arată angajamentul și dedicarea echipajului nostru. Acest lucru este pe deplin în conformitate cu reglementările, deoarece el avea licența și actele de identitate cu el. Siguranța este întotdeauna cea mai mare prioritate a noastră”, au declarat reprezentanții easyJet.