Un bărbat și-a găsit soția vie după 30 de ani de când a dispărut. Femeia era pe o insulă exotică

O femeie din SUA, care a dispărut în urmă cu mai bine de 30 de ani într-un caz care a încurcat autoritățile și care ulterior au declarat-o moartă din punct de vedere legal, a fost găsită locuind într-un azil de bătrâni din Puerto Rico.

Patricia Kopta a lăsat în urmă un soț și pe frații ei și s-a stabilit în Puerto Rico pentru o vreme, înainte de a fi dusă ca persoană „aflată în nevoie” la azilul de îngrijire pentru adulți în 1999, potrivit detaliilor anunțate la o conferință de presă săptămâna aceasta în Ross Township, scrie .

Kopta, cunoscută cândva ca predicator de stradă în orașul ei natal, și-a păstrat inițial secretul trecutului în timp ce se afla în Puerto Rico. Dar ea a început să dezvăluie detalii pe măsură ce suferea progresiv de demență, a spus șeful adjunct al poliției din Ross Township, Brian Kohlhepp.

