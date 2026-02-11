Un bebeluș a murit în Franța, la Toulouse, iar medicii cred că tragedia a avut loc după ce acesta a consumat lapte praf contaminat. Produsul suspectat face parte dintr-un lot NAN care a fost deja retras de la vânzare, deoarece ar putea conține o substanță periculoasă. Acesta este al treilea deces raportat în Franța în condiții similare, iar autoritățile au început o anchetă pentru a stabili exact cauza morții.

Ce spun autoritățile despre cazul în care un bebeluș a murit recent

Potrivit , specialiștii vor să afle dacă există o legătură directă între moartea copilului și bacteria depistată în laptele praf. Până acum, au fost raportate aproximativ 50 de incidente și 14 spitalizări care ar putea avea legătură cu produsele retrase de pe piață. Ministrul Sănătății din Franța a precizat că investigațiile sunt în desfășurare, deoarece cercetătorii nu au stabilit încă o legătură cu laptele praf.

„Din 11 februarie 2026, trei rapoarte de decese a sugarilor au fost aduse la cunoștința autorităților sanitare franceze, referitoare la copii pentru care a fost raportat consumul de formule pentru sugari afectați de retrageri. Până în prezent, nicio legătură de cauzalitate nu a fost stabilită științific. Investigațiile judiciare sunt în curs.” , a specificat Ministerului Sănătății din Franța.

Care este situația loturilor de lapte praf în România

Problema este una extinsă, pentru că mai multe loturi de lapte praf au fost scoase și de pe rafturile magazinelor din România. Companii mari precum Nestle, Danone și Lactalis au retras produsele din zeci de țări, deoarece există riscul de contaminare cu cereulidă. Aceasta este o toxină produsă de o bacterie care poate provoca stări de greață și vărsături severe la copii.

Părinții sunt sfătuiți să verifice cu atenție loturile de lapte praf pe care le au acasă și să nu le folosească dacă fac parte din categoriile vizate de retragere.