B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Bruxelles aprobă finanțarea pentru apărare, dar nu și pentru Ungaria. Ce impact au disputele politice asupra deciziei

Iulia Petcu
25 mart. 2026, 23:55
Foto: Hepta - Zuma Press / Salerno/EUC
Cuprins
  1. De ce întârzie aprobarea planului Ungariei
  2. Ce tensiuni afectează relația dintre Budapesta și Bruxelles
  3. Ce context politic intern complică situația
  4. Ce presupune programul european SAFE

Ungaria este singurul stat membru al Uniunii Europene care nu a primit încă aprobarea pentru finanțarea din programul SAFE destinat apărării. Situația apare într-un moment sensibil, marcat de tensiuni politice și decizii întârziate la nivel european.

De ce întârzie aprobarea planului Ungariei

Planul Ungariei, evaluat la aproximativ 17,4 miliarde de euro, se află încă în analiză, în timp ce toate celelalte cereri depuse de statele membre au fost deja aprobate. Comisia Europeană a dat recent undă verde pentru Franța și Republica Cehă.

Prin această decizie, Budapesta rămâne singura capitală europeană care nu beneficiază de acces la împrumuturile avantajoase oferite prin acest mecanism. Programul SAFE este conceput pentru a sprijini investițiile în apărare și consolidarea capacităților militare.

Autoritățile ungare au cerut clarificări oficiale privind stadiul evaluării, însă procesul de analiză continuă fără un termen public pentru finalizare.

Ce tensiuni afectează relația dintre Budapesta și Bruxelles

Întârzierea aprobării apare pe fondul unor relații tensionate între Ungaria și instituțiile europene, marcate de divergențe politice și decizii controversate. Guvernul condus de Viktor Orban a blocat recent un pachet financiar destinat Ucrainei.

În același timp, au apărut acuzații privind schimbul de informații sensibile între oficiali ungari și parteneri externi, inclusiv Rusia. Aceste informații au generat reacții critice la nivel european, relatează Antena3.

Comisia Europeană a calificat aceste acuzații drept „grave” și a cerut explicații rapide din partea autorităților de la Budapesta. Situația a amplificat suspiciunile privind poziționarea Ungariei în cadrul Uniunii.

Ce context politic intern complică situația

Pe plan intern, Ungaria se pregătește pentru alegeri generale importante, programate pentru luna aprilie, într-un climat politic tensionat. Premierul Viktor Orban se confruntă cu o competiție electorală puternică.

Liderul opoziției, Péter Magyar, câștigă teren în sondaje, ceea ce adaugă presiune asupra guvernului în contextul deciziilor europene și al relațiilor externe.

Ce presupune programul european SAFE

Schema SAFE a fost lansată de Uniunea Europeană pentru a facilita accesul statelor membre la finanțare cu dobânzi reduse în domeniul apărării. Mecanismul permite guvernelor să obțină condiții mai avantajoase decât cele de pe piețele financiare obișnuite.

Potrivit unor surse citate de Euronews, Franța și Republica Cehă vor putea accesa împrumuturi de aproximativ 15 miliarde de euro, respectiv 2 miliarde de euro, după semnarea acordurilor. Primele tranșe sunt așteptate să fie acordate în perioada imediat următoare.

Programul are rolul de a întări pregătirea militară la nivel european, în contextul riscurilor de securitate generate de situația geopolitică din regiune.

Tags:
Ultima oră
00:03 - Adunarea Generală a ONU proclamă comerțul cu sclavi africani drept ‘cea mai gravă crimă împotriva umanității’
23:54 - Consilierul lui Isărescu: „Cred că șoferii ar putea experimenta pentru scurt timp transportul în comun”. Oficialul BNR, reacție extrem de dură în criza prețurilor la carburanți: „Nu mă aștept să îmi crească popularitatea”
23:20 - Summit Donald Trump – Xi Jinping, reprogramat. Când va avea loc întâlnirea la Beijing
23:15 - Patinatoarea României merge mai departe la Campionatele Mondiale. Ce s-a întâmplat înainte de intrarea pe gheață
23:09 - Călin Georgescu: „Forțe din Europa de Vest vor să mă elimine fizic”. El s-a comparat apoi cu Iisus
22:40 - Spania oferă sprijin financiar pentru familiile cu copii și venituri reduse. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a primi ajutoarele
22:38 - Teama care a urmărit-o pe Ela Crăciun timp de 20 de ani. Ce a determinat-o să renunțe la 44 de ani
22:37 - Kelemen Hunor, reacție în criza guvernamentală: Dacă nu găsim împreună o soluție, ne ducem în gard / Un guvern minoritar PNL-USR susținut din opoziție de AUR ar fi catastrofal
22:14 - Fenechiu: Poți colabora parlamentar cu orice partid, inclusiv cu AUR / Nici varianta unor alegeri anticipate nu e exclusă / Bolojan a demonstrat că vrea și poate să facă reformă, dar e blocat (VIDEO)
22:01 - Lege nouă limitează accesul agresorilor sexuali în instituții sensibile. Cum sunt protejate persoanele vulnerabile