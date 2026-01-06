Compania Nestle a retras loturi de lapte praf pentru sugari din mai multe țări europene, după ce a fost descoperită o posibilă contaminare cu o toxină periculoasă. Măsura vizează mai multe loturi ale produselor destinate bebelușilor și vine într-un moment sensibil pentru conducerea companiei.

Nestle a retras mai multe loturi de lapte praf. Despre ce produse este vorba

Retragerea voluntară anunțată luni de Nestle afectează loturi de lapte praf pentru sugari din mărcile SMA, BEBA și NAN, comercializate în state precum Germania, Austria, Danemarca, Italia, Suedia, Franța, Finlanda, Irlanda, Elveția și Marea Britanie. Informația a fost transmisă de agenția de presă .

De ce a decis Nestle retragerea acestor produse

Compania a luat această decizie din cauza posibilei prezențe a cereulidei, o toxină produsă de anumite tulpini ale bacteriei Bacillus cereus. Substanța poate provoca simptome precum greață, vărsături și crampe abdominale, mai ales în rândul sugarilor.

„În urma detectării unei probleme de calitate la un ingredient provenit de la un furnizor important, Nestle a efectuat teste asupra tuturor uleiurilor de acid arahidonic şi a amestecurilor de uleiuri utilizate la fabricarea produselor sale nutriţionale pentru sugari potenţial afectate”, a declarat un purtător de cuvânt al Nestle.

Nestle a retras mai multe loturi de lapte praf. Există cazuri de îmbolnăvire confirmate?

Reprezentanții grupului au precizat că, până în acest moment, nu au fost raportate boli sau simptome asociate consumului produselor retrase. Totuși, autoritățile sanitare avertizează asupra riscurilor potențiale.

„Cereulida este foarte stabilă la căldură, ceea ce înseamnă că este puţin probabil să fie dezactivată sau distrusă prin gătit, utilizarea apei clocotite sau la prepararea laptelui pentru sugari. Dacă este consumată, poate duce la apariţia rapidă a simptomelor”, a informat Agenţia pentru siguranţa produselor alimentare din Marea Britanie.

Ministerul Sănătății din Austria a anunțat că operațiunea de retragere a vizat peste 800 de produse provenite din mai mult de 10 fabrici Nestle, fiind descrisă drept cea mai mare retragere din istoria companiei.

Nestle a publicat listele cu numerele de lot afectate și a precizat că depune eforturi pentru a limita eventualele probleme de aprovizionare. Riscul potențial ar fi fost identificat la una dintre fabricile companiei din Olanda.

Ce impact are acest scandal asupra companiei Nestle

Retragerea vine într-un context delicat pentru grupul elvețian, aflat într-un proces de reorganizare sub conducerea noului director general, Philipp Navratil. Nestle este cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume, activă în 189 de țări și cu peste 300.000 de angajați. În România, grupul este prezent din 1995.