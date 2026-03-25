Guvernul spaniol continuă să acorde sprijin financiar familiilor cu venituri reduse, printr-un sistem de beneficii adaptat situației economice a gospodăriilor. Măsurile vizează în special susținerea copiilor și reducerea riscului de excluziune socială.

Ce ajutoare primesc familiile pentru copiii în întreținere

Familiile eligibile pot primi până la 588 de euro anual pentru fiecare copil sub 18 ani, ceea ce echivalează cu aproximativ 49 de euro lunar, scrie . În cazurile de vulnerabilitate economică accentuată, suma poate crește până la aproximativ 638 de euro pe an.

Aceste ajutoare sunt destinate acoperirii unor cheltuieli esențiale, precum hrana, educația sau costurile curente ale gospodăriei. Măsura este gândită ca un sprijin constant pentru familiile aflate în dificultate.

Totuși, sistemul nu mai acceptă noi beneficiari, fiind rezervat exclusiv celor care aveau deja acest drept înainte de introducerea Venitului Minim Vital și care continuă să respecte criteriile impuse.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru acordarea banilor

Pentru a primi aceste sume, familiile trebuie să se încadreze în anumite limite de venit stabilite prin legislația spaniolă. Pragul general este de 15.356 de euro anual pentru o gospodărie, potrivit Adevărul.

În cazul familiilor numeroase, plafonul crește până la 23.109 euro pe an, existând majorări suplimentare pentru fiecare copil în plus, începând cu al patrulea. Aceste criterii urmăresc direcționarea sprijinului către cei mai afectați.

Menținerea depinde de respectarea continuă a acestor condiții, ceea ce înseamnă că beneficiarii sunt evaluați periodic din punct de vedere financiar.

Cum funcționează Venitul Minim Vital în Spania

Venitul Minim Vital reprezintă un mecanism central al sistemului de protecție socială, destinat persoanelor sau familiilor fără resurse suficiente pentru a-și acoperi nevoile de bază. Acesta contribuie la prevenirea sărăciei și marginalizării sociale.

În prezent, acest sprijin ajunge la peste 2,4 milioane de persoane din Spania, distribuite în aproximativ 800.000 de gospodării. Sistemul este structurat astfel încât să ofere un venit minim garantat adaptat fiecărei situații.

Valoarea pentru o persoană singură este de aproximativ 734 de euro lunar, iar suma crește progresiv pentru , în funcție de numărul membrilor.

Ce sume suplimentare sunt acordate pentru copii

Pe lângă ajutorul de bază, beneficiarii Venitului Minim Vital pot primi și un supliment dedicat copiilor aflați în întreținere. Acesta variază în funcție de vârsta minorilor.

Pentru copiii sub trei ani, sprijinul ajunge la 115 euro lunar, în timp ce pentru cei între trei și șase ani suma este de 80,50 euro. Copiii între șase și 18 ani beneficiază de aproximativ 57,50 euro pe lună.