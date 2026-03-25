Spania oferă sprijin financiar pentru familiile cu copii și venituri reduse. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a primi ajutoarele

Iulia Petcu
25 mart. 2026, 22:40
Cuprins
  1. Ce ajutoare primesc familiile pentru copiii în întreținere
  2. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru acordarea banilor
  3. Cum funcționează Venitul Minim Vital în Spania
  4. Ce sume suplimentare sunt acordate pentru copii

Guvernul spaniol continuă să acorde sprijin financiar familiilor cu venituri reduse, printr-un sistem de beneficii adaptat situației economice a gospodăriilor. Măsurile vizează în special susținerea copiilor și reducerea riscului de excluziune socială.

Ce ajutoare primesc familiile pentru copiii în întreținere

Familiile eligibile pot primi până la 588 de euro anual pentru fiecare copil sub 18 ani, ceea ce echivalează cu aproximativ 49 de euro lunar, scrie La Razon. În cazurile de vulnerabilitate economică accentuată, suma poate crește până la aproximativ 638 de euro pe an.

Aceste ajutoare sunt destinate acoperirii unor cheltuieli esențiale, precum hrana, educația sau costurile curente ale gospodăriei. Măsura este gândită ca un sprijin constant pentru familiile aflate în dificultate.

Totuși, sistemul nu mai acceptă noi beneficiari, fiind rezervat exclusiv celor care aveau deja acest drept înainte de introducerea Venitului Minim Vital și care continuă să respecte criteriile impuse.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru acordarea banilor

Pentru a primi aceste sume, familiile trebuie să se încadreze în anumite limite de venit stabilite prin legislația spaniolă. Pragul general este de 15.356 de euro anual pentru o gospodărie, potrivit Adevărul.

În cazul familiilor numeroase, plafonul crește până la 23.109 euro pe an, existând majorări suplimentare pentru fiecare copil în plus, începând cu al patrulea. Aceste criterii urmăresc direcționarea sprijinului către cei mai afectați.

Menținerea ajutorului depinde de respectarea continuă a acestor condiții, ceea ce înseamnă că beneficiarii sunt evaluați periodic din punct de vedere financiar.

Cum funcționează Venitul Minim Vital în Spania

Venitul Minim Vital reprezintă un mecanism central al sistemului de protecție socială, destinat persoanelor sau familiilor fără resurse suficiente pentru a-și acoperi nevoile de bază. Acesta contribuie la prevenirea sărăciei și marginalizării sociale.

În prezent, acest sprijin ajunge la peste 2,4 milioane de persoane din Spania, distribuite în aproximativ 800.000 de gospodării. Sistemul este structurat astfel încât să ofere un venit minim garantat adaptat fiecărei situații.

Valoarea pentru o persoană singură este de aproximativ 734 de euro lunar, iar suma crește progresiv pentru familii, în funcție de numărul membrilor.

Ce sume suplimentare sunt acordate pentru copii

Pe lângă ajutorul de bază, beneficiarii Venitului Minim Vital pot primi și un supliment dedicat copiilor aflați în întreținere. Acesta variază în funcție de vârsta minorilor.

Pentru copiii sub trei ani, sprijinul ajunge la 115 euro lunar, în timp ce pentru cei între trei și șase ani suma este de 80,50 euro. Copiii între șase și 18 ani beneficiază de aproximativ 57,50 euro pe lună.

Citește și...
Bruxelles aprobă finanțarea pentru apărare, dar nu și pentru Ungaria. Ce impact au disputele politice asupra deciziei
Externe
Bruxelles aprobă finanțarea pentru apărare, dar nu și pentru Ungaria. Ce impact au disputele politice asupra deciziei
Summit Donald Trump – Xi Jinping, reprogramat. Când va avea loc întâlnirea la Beijing
Externe
Summit Donald Trump – Xi Jinping, reprogramat. Când va avea loc întâlnirea la Beijing
Hezbollah avertizează asupra proiectului „Israelul Mare”. Ce planuri are Israelul pentru sudul țării
Externe
Hezbollah avertizează asupra proiectului „Israelul Mare”. Ce planuri are Israelul pentru sudul țării
Premierul spaniol Pedro Sanchez, încă o declarație care o să-l scoată din minți pe Trump. Ce a spus despre războiul din Iran
Externe
Premierul spaniol Pedro Sanchez, încă o declarație care o să-l scoată din minți pe Trump. Ce a spus despre războiul din Iran
Ucraina a scufundat o navă rusească de 200 de milioane de dolari printr-o lovitură record
Externe
Ucraina a scufundat o navă rusească de 200 de milioane de dolari printr-o lovitură record
Scandal în Bulgaria, după ce la extragerea loto 5/35 a ieșit numărul 41
Externe
Scandal în Bulgaria, după ce la extragerea loto 5/35 a ieșit numărul 41
Rusia a creat tabere de sabotori la granița Europei: tineri antrenați pentru haos în marile orașe
Externe
Rusia a creat tabere de sabotori la granița Europei: tineri antrenați pentru haos în marile orașe
Schimbare de guvern în Danemarca. Mette Frederiksen a demisionat după alegerile parlamentare
Externe
Schimbare de guvern în Danemarca. Mette Frederiksen a demisionat după alegerile parlamentare
O dronă rusească a lovit o centrală electrică din Estonia, iar o alta a căzut în Letonia. Anunțul făcut de autorități
Externe
O dronă rusească a lovit o centrală electrică din Estonia, iar o alta a căzut în Letonia. Anunțul făcut de autorități
Lovitură dură pentru Meta! Compania, găsită vinovată într-un caz șocant legat de exploatarea copiilor pe Facebook și Instagram
Externe
Lovitură dură pentru Meta! Compania, găsită vinovată într-un caz șocant legat de exploatarea copiilor pe Facebook și Instagram
Ultima oră
00:03 - Adunarea Generală a ONU proclamă comerțul cu sclavi africani drept ‘cea mai gravă crimă împotriva umanității’
23:55 - Bruxelles aprobă finanțarea pentru apărare, dar nu și pentru Ungaria. Ce impact au disputele politice asupra deciziei
23:54 - Consilierul lui Isărescu: „Cred că șoferii ar putea experimenta pentru scurt timp transportul în comun”. Oficialul BNR, reacție extrem de dură în criza prețurilor la carburanți: „Nu mă aștept să îmi crească popularitatea”
23:20 - Summit Donald Trump – Xi Jinping, reprogramat. Când va avea loc întâlnirea la Beijing
23:15 - Patinatoarea României merge mai departe la Campionatele Mondiale. Ce s-a întâmplat înainte de intrarea pe gheață
23:09 - Călin Georgescu: „Forțe din Europa de Vest vor să mă elimine fizic”. El s-a comparat apoi cu Iisus
22:38 - Teama care a urmărit-o pe Ela Crăciun timp de 20 de ani. Ce a determinat-o să renunțe la 44 de ani
22:37 - Kelemen Hunor, reacție în criza guvernamentală: Dacă nu găsim împreună o soluție, ne ducem în gard / Un guvern minoritar PNL-USR susținut din opoziție de AUR ar fi catastrofal
22:14 - Fenechiu: Poți colabora parlamentar cu orice partid, inclusiv cu AUR / Nici varianta unor alegeri anticipate nu e exclusă / Bolojan a demonstrat că vrea și poate să facă reformă, dar e blocat (VIDEO)
22:01 - Lege nouă limitează accesul agresorilor sexuali în instituții sensibile. Cum sunt protejate persoanele vulnerabile