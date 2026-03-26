Volodimir Zelenski propune o alianță cu statele din Golful Persic pe care le ajută cu contra dronelor iraniene. Un astfel de acord i-ar permite să acceseze alternative la fondurile europene blocate de opoziția unor regimuri pro-ruse precum Ungaria sau Slovacia.

Volodimir Zelenski caută bani la șeici

a propus o alianţă cu ţările din Golful Persic pentru a reduce dependenţa de fondurile europene. Aceștia bani sunt blocați de opoziția unor regimuri pro-ruse precum cel din Ungaria și Slovacia. Volodimir Zelenski a făcut o declarație, în acest sens, în discursul pe care l-a susținut în noaptea de miercuri spre joi, informează EFE.

„Vedem că suferim un blocaj în Europa şi, cât timp acest risc continuă, trebuie să căutăm opţiuni suplimentare pentru a ne consolida. Orientul Mijlociu şi Golful reprezintă, în opinia noastră, direcţia corectă şi oportunităţi serioase de a deveni mai puternici”, a declarat președintele ucrainean.

Preşedintele ucrainean a subliniat anterior, în acelaşi discurs, interesul arătat de ţările din regiune care sunt atacate de Iran pentru a valorifica expertiza Ucrainei în apărarea aeriană antidrone. Kievul ajută aceste state cu expertiză și sisteme de apărare, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, să doboare dronele iraniene.

„Observăm că Shahed nu sunt singurele drone folosite în Orientul Mijlociu şi în regiunea Golfului”, a precizat Zelenski.

Iranul folosește mai multe tipuri de drone

Volodimir Zelenski a declarat că există dovezi ale utilizării dronelor de tip FPV în Orient. Aceasta pe lângă dronele Shahed, de fabricație iraniană. Acstea folosesc o tehnologie kamikaze, fiind lansate asupra unor ținte aflate la distanțe mari. Dronele de tip Shahed sunt produse și de Rusia care le folosește pe scară largă împotriva Ucrainei.

Confruntându-se în fiecare noapte, aproape, cu astfel de pericole, Ucraina a dezvoltat sisteme de război electronic şi drone interceptoare. Acestea reușesc să neutralizeze dispozitiele kamikaze, ieftine, pe care Iranul le foloseşte în Orientul Mijlociu şi în Golf.

„Ucraina are expertiza necesară şi, în schimbul sprijinului nostru, avem nevoie de ajutor în zonele în care ne confruntăm cu cele mai mari provocări”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a menționat ca solicitări prioritare, din partea statelor din Golf, a unor sisteme de apărare împotriva rachetelor balistice şi asigurarea unei finanţări suficiente pentru a continua rezistenţa împotriva Rusiei.

Volodimir Zelenski a trimis experți în drone în Orientul Mijlociu

Preşedintele ucrainean a declarat recent că peste 200 de experţi ucraineni în apărare aeriană au fost detaşaţi în Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit, Arabia Saudită şi Iordania. Volodimir Zelenski a spus că aceștia sunt implicați în respingerea atacurilor cu drone iraniene.

El a mai spus că în Iordania experţii ucraineni oferă asistenţă la protejarea unei baze americane.

Donald Trump, un apropiat al lui Vladimir Putin, a refuzat să recunoacă faptul că primește asistență din partea Ucrainei. Totodată, a refuzat să ia în considerare ofertele repetate ale lui Zelenski de a semna un acord privind dronele. Un astfel de angajament ar oferi Ucrainei mai multe investiţii şi ar permite SUA acces la expertiza şi tehnologiile dezvoltate de ucraineni în războiul cu Rusia.