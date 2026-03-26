Ciprian Ciucu face curat în Primăria Capitalei. peste 700 de angajați din primărie pleacă acasă (VIDEO)

26 mart. 2026, 12:13
Cuprins
  1. Ciprian Ciucu dă afară sinecuriștii din Primăria Capitalei
  2. Comasări de instituții
  3. Urmează și alte restructurări

Primarul general Ciprian Ciucu a anunțat că vrea să concedieze 722 de angajați din Primăria Capitalei și din alte 10 instituții subordonate. Practic, o treime din oameni pleacă acasă.

Ciprian Ciucu dă afară sinecuriștii din Primăria Capitalei

„Mai puțini angajați, mai performanți, mai bine plătiți”. Asta e ideea după care merge primarul general Ciprian Ciucu. Așa că dă afară 30% din oamenii din primărie și din instituțiile subordonate. Și este un prim set de măsuri de reorganizare a primăriei Capitalei, anunță Ciucu.

„Primăria Capitalei are un număr de 1272 de posturi, un număr foarte mare raportat la nevoile reale. Nu s-a făcut o reorganizare de foarte mult timp. Potrivit OUG 7/2026, suntem obligați că până la 12 aprilie să tăiem undeva la 30% din posturi, din care 20% ocupate.

PMB nu ar mai primi cotele de Guvern dacă nu am face acest lucru. La Primăria Capitalei 170 de salariați își vor înceta raportul de muncă. Cei care rămân vor fi testați, cine câștigă concursul, rămâne pe post.”, a declarat Ciprian Ciucu.

Comasări de instituții

Primarul general a mai anunțat comasarea Administrației Parcurilor, Administrației Cimitirelor și a Centrului de Protecția Plantelor, în cadrul unui ADP – Administrația Domeniului Public.

În urma comasării, numărul posturilor va scădea de la 771 la 511, ceea ce înseamnă 260 de posturi desființate și 40 de angajați care își vor înceta raporturile de muncă.

De asemenea, șapte instituții de cultură vor fi comasate într-o singură structură, în cadrul Primăriei Capitalei.Este vorba de CREART, ARCUB, PROEDUS, Centrul Cultural Lumina, Centrul Cultural Expo Arte și Centrul pentru Tineret.

Noua structură va purta numele de Direcția Generală de Arte și Evenimente Urbane. Din cele 267 de posturi existente în prezent, vor rămâne 155. Asta înseamnă desființarea a 112 posturi și încetarea raporturilor de muncă pentru 50 de angajați.

„Primăria Municipiului București este un monstru administrativ. Primarul general și Consiliul General au în subordine undeva la 71 de instituții.”, a mai afirmat Ciprian Ciucu.

Urmează și alte restructurări

Potrivit lui Ciprian Ciucu, lucrurile nu se opresc în acest puct, ci vor fi și alți oameni dați afară din Primăria Capitalei și din instituțiile subordonate.

Deocamdată, se estimează că, după aprobarea noii organigrame și a comasărilor în Consiliul General, economiile anuale se vor ridica la 27,96 milioane de lei. Doar reducerea de posturi din aparatul propriu al PMB ar urma să aducă economii de aproape 20,4 milioane de lei pe an, iar restructurările din instituțiile culturale și cele din zona domeniului public ar genera economii suplimentare de peste 7 milioane de lei anual.

