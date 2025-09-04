B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un bunic a plecat cu alt copil de la o creșă. „Când și-a dat seama, a fugit cât a putut de repede înapoi cu copilul”

Un bunic a plecat cu alt copil de la o creșă. „Când și-a dat seama, a fugit cât a putut de repede înapoi cu copilul”

Traian Avarvarei
04 sept. 2025, 23:57
Un bunic a plecat cu alt copil de la o creșă. „Când și-a dat seama, a fugit cât a putut de repede înapoi cu copilul”
Sursa foto simbol: Pixabay

Un bunic a mers la creșa nepotului să-l ia acasă, dar, din greșeală, a luat alt copil. Totul s-a întâmplat în Sydney, Australia. Responsabilii grădiniței și-au dat seama abia când mama băiețelului în cauză a venit să-l ia și nu l-a mai găsit acolo. Și bunicul și-a dat seama într-un final ce a făcut și, spune soția sa, s-a grăbit să ”returneze” micuțul la creșă.

Cuprins

  • Cum a reușit bunicul să ia din greșeală alt copil
  • Ce decizii a luat creșa după acest incident

Cum a reușit bunicul să ia din greșeală alt copil

Potrivit presei locale, bunicul a mers luni după-amiază la creșă să-și ia nepotul în vârstă de un an, însă l-a încurcat cu alt copil deoarece acesta dormea într-o cameră întunecată și nu-l vedea clar.

Alarma a fost dată de mama băiețelului luat din greșeală, care venise și ea la creșă și nu l-a mai găsit acolo. Femeia reclamă că responsabilii grădiniței nu i-au putut da nicio informație despre cine i-a luat copilul, în afară de faptul că „purta pantaloni scurți și era un domn mai în vârstă”.

Asta deși regulamentele spun că micuții pot fi luați doar de părinți sau tutori.

„Nu pot explica sentimentul”, a spus femeia despre momentul în care a realizat că fiul ei nu-i acolo. Ea nu dă vina pe bătrân, ci pe angajații grădiniței, scrie BBC.

Soția bătrânului a declarat pentru presa locală că acesta a fost cu adevărat întristat de gafa făcută: „Când și-a dat seama, a fugit cât a putut de repede înapoi cu copilul”

Ce decizii a luat creșa după acest incident

Un angajat al creșei a fost concediat. De asemenea, directoarea a anunțat că au schimbat procedurile ca astfel de situații să nu se mai repete.

„Cerem sincer scuze familiilor implicate în acest incident grav, care însă e izolat”, a mai spus directoarea creșei.

Autoritățile locale în domeniul Educației verifică și ele situația.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Surse FT: SUA vor reduce fondurile de securitate pentru țările europene care se învecinează cu Rusia. Europenii, luați prin surprindere
Externe
Surse FT: SUA vor reduce fondurile de securitate pentru țările europene care se învecinează cu Rusia. Europenii, luați prin surprindere
Garanţii de securitate pentru Ucraina: Macron a anunțat că 26 de state s-au angajat să fie prezente terestru, aerian sau naval pe teritoriul ucrainean, după instaurarea păcii (VIDEO)
Externe
Garanţii de securitate pentru Ucraina: Macron a anunțat că 26 de state s-au angajat să fie prezente terestru, aerian sau naval pe teritoriul ucrainean, după instaurarea păcii (VIDEO)
Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat dacă România va trimite trupe de pace în Ucraina: „Vom sprijini logistic cu bazele noastre toate operațiunile de menținere a păcii”
Externe
Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat dacă România va trimite trupe de pace în Ucraina: „Vom sprijini logistic cu bazele noastre toate operațiunile de menținere a păcii”
Trump revine la Casa Albă pentru a proteja interesele americane: Maria Zaharova comentează situația critică / Prioritatea liderului american este propria țară, nu salvarea lumii
Externe
Trump revine la Casa Albă pentru a proteja interesele americane: Maria Zaharova comentează situația critică / Prioritatea liderului american este propria țară, nu salvarea lumii
Trump presează liderii europeni să oprească importurile de petrol rusesc. Președintele SUA cere și măsuri economice împotriva Chinei
Externe
Trump presează liderii europeni să oprească importurile de petrol rusesc. Președintele SUA cere și măsuri economice împotriva Chinei
Accident de amploare în Germania! Șoferul unui BMW a intrat într-un grup de 15 copii. Ce s-a întâmplat mai exact
Externe
Accident de amploare în Germania! Șoferul unui BMW a intrat într-un grup de 15 copii. Ce s-a întâmplat mai exact
Incident șocant! Un copil de 13 ani a fost snopit în bătaie de un bărbat de 40 de ani. Cum s-a petrecut agresiunea
Externe
Incident șocant! Un copil de 13 ani a fost snopit în bătaie de un bărbat de 40 de ani. Cum s-a petrecut agresiunea
Emma Heming Willis, soția lui Bruce Willis, despre lupta cu demența: „Am fost izolată și copleșită”. Familia actorului găsește puterea să meargă mai departe
Externe
Emma Heming Willis, soția lui Bruce Willis, despre lupta cu demența: „Am fost izolată și copleșită”. Familia actorului găsește puterea să meargă mai departe
Doliu în lumea modei! Giorgio Armani a murit la 91 de ani
Externe
Doliu în lumea modei! Giorgio Armani a murit la 91 de ani
UE sprijină Moldova cu noi fonduri europene. Bruxelles-ul face apel către investitori să mizeze pe viitorul țării
Externe
UE sprijină Moldova cu noi fonduri europene. Bruxelles-ul face apel către investitori să mizeze pe viitorul țării
Ultima oră
23:59 - Transpirația picioarelor îți dă bătăi de cap? Un ingredient banal îți poate ușura viața. Iată despre ce e vorba
23:55 - Spectacol astronomic pe cerul României! Eclipsă totală de Lună pe 7-8 septembrie
23:29 - Mircea Lucescu, înainte de România – Canada: „Aș fi preferat să nu jucăm acest meci”
23:23 - Ce spun specialiștii despre dormitul cu telefonul lângă pernă. Obiceiul greșit care te poate afecta
23:16 - Surse FT: SUA vor reduce fondurile de securitate pentru țările europene care se învecinează cu Rusia. Europenii, luați prin surprindere
22:52 - Scapă de mătreață cu o mască naturală! Rețeta simplă care chiar funcționează
22:51 - Fraudă cu panouri fotovoltaice descoperită de ANAF. Ministrul Finanțelor confirmă ancheta în curs
22:43 - Garanţii de securitate pentru Ucraina: Macron a anunțat că 26 de state s-au angajat să fie prezente terestru, aerian sau naval pe teritoriul ucrainean, după instaurarea păcii (VIDEO)
22:17 - Lucrările pe Lotul 1 al A0 Nord avansează. Ministrul Transporturilor a vorbit despre stadiul proiectului
22:14 - Sfârșit tragic pentru un tânăr de 18 ani! A murit, după ce un mal de pământ s-a surpat peste el. Unde s-a petrecut incidentul