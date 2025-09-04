Un bunic a mers la creșa nepotului să-l ia acasă, dar, din greșeală, a luat alt copil. Totul s-a întâmplat în Sydney, Australia. Responsabilii grădiniței și-au dat seama abia când mama băiețelului în cauză a venit să-l ia și nu l-a mai găsit acolo. Și bunicul și-a dat seama într-un final ce a făcut și, spune soția sa, s-a grăbit să ”returneze” micuțul la creșă.

Cuprins

Cum a reușit bunicul să ia din greșeală alt copil

Ce decizii a luat creșa după acest incident

Cum a reușit bunicul să ia din greșeală alt copil

Potrivit presei locale, bunicul a mers luni după-amiază la creșă să-și ia nepotul în vârstă de un an, însă l-a încurcat cu alt copil deoarece acesta dormea într-o cameră întunecată și nu-l vedea clar.

Alarma a fost dată de mama băiețelului luat din greșeală, care venise și ea la creșă și nu l-a mai găsit acolo. Femeia reclamă că responsabilii grădiniței nu i-au putut da nicio informație despre cine i-a luat copilul, în afară de faptul că „purta pantaloni scurți și era un domn mai în vârstă”.

Asta deși regulamentele spun că micuții pot fi luați doar de părinți sau tutori.

„Nu pot explica sentimentul”, a spus femeia despre momentul în care a realizat că fiul ei nu-i acolo. Ea nu dă vina pe bătrân, ci pe angajații grădiniței, scrie

Soția bătrânului a declarat pentru presa locală că acesta a fost cu adevărat întristat de gafa făcută: „Când și-a dat seama, a fugit cât a putut de repede înapoi cu copilul”

Ce decizii a luat creșa după acest incident

Un angajat al creșei a fost concediat. De asemenea, directoarea a anunțat că au schimbat procedurile ca astfel de situații să nu se mai repete.

„Cerem sincer scuze familiilor implicate în acest incident grav, care însă e izolat”, a mai spus directoarea creșei.

Autoritățile locale în domeniul Educației verifică și ele situația.