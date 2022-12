Un câine a fost descoperit într-un bagaj de mână în Statele Unite: s-a întâmplat la un punct de control al unui aeroport din Wisconsin

A fost o săptămână de descoperiri stranii pentru Administrația pentru Securitatea Transporturilor (TSA) din SUA.

Au fost descoperite un pachet de șase nunchakucks și alte obiecte ascuțite, iar acum un câine într-un rucsac.

„Un câine a fost trimis din greșeală prin raze X” la Aeroportul Regional Dane County din Madison, Wisconsin, în această săptămână”, a declarat TSA pe contul său de Twitter pentru regiunea Marilor Lacuri, marți după-amiază, potrivit .

Animalele trebuie să fie scoase din și suportul gol trimis prin aparatul de control, a mai precizat TSA.

A dog was accidentally sent through the X-ray this week. When traveling with any animal, notify your airline & know their rules. At the checkpoint, remove your pet from the bag and send all items, including the empty carrier, to be screened in the machine. (1/2)

