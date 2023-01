Un club din Belgrad s-a scufundat cu tot cu oamenii din interior, în noaptea de Revelion

Clubul de pe râul Sava s-a scufundat chiar în timp ce o mulțime de oameni se aflau în interior și sărbătoreau sfârșitul anului, conform N1.

Primarul Belgradului, Aleksandar Sapic, a anunțat că în momentul incidentului în interior se aflau mult mai multe persoane decât ar fi fost normal, capacitatea locului fiind depășită de două-trei ori.

Freestyler nightclub in Belgrade sank on New Year’s Eve.

