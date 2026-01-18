Un cuplu din Marea Britanie și-a anulat nunta, programată în luna mai, pentru a avea bani de tratamentul câinelui lor, diagnosticat cu o boală rară. Femeia a explicat pentru presa locală de ce Gus e atât de important pentru ei. va avea loc cândva, într-un viitor incert, când Gus va fi mai bine.

Cât costă tratamentul câinelui

Patrupedul are sarcom de țesut moale între rinichi, întins de-a lungul pelvisului, care nu poate fi operat.

Lindsey Moore (30 de ani) și Chris Bennett (33 de ani) au cheltuit deja 4.000 de lire sterline și nici n-au început încă tratamentul propriu-zis pentru Gus. Ei ar avea nevoie de cam 20.000 de lire, din care 12.000 pentru radioterapie. De asemenea, injecțiile și pastilele împotriva durerii pe care le ia Gus costă și ele câteva sute de lire.

„Costurile sunt uriașe, dar Gus e ca un copil pentru noi, nu putem să-l abandonăm”, a susținut Lindsey, potrivit

De ce e câinele atât de important pentru cei doi îndrăgostiți

„Am avut o sarcină extrauterină la 21 de ani și am pierdut-o. Mai sufăr și de endometrioză și medicul mi-a zis că-mi va fi foarte greu să am un copil. De atunci, Chris și cu mine am decis să luăm un câine. Gus e bebelușul meu și îl iubesc!”, a mai susținut tânăra.

Cei doi au creat o pagină GoFundMe pentru a strânge donații.