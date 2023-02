Un elev turc și-a întregistrat ceea ce credea că este ultimul mesaj de sub dărâmături. Filmul a devenit viral pe internet

Un adolescent salvat de sub dărâmăturile a cucerit inimile turcilor și nu numai, după ce din 6 februarie.

Taha Erdem, de 17 ani, a arătat o rezistență remarcabilă în timp ce filma cu telefonul mobil sub casa prăbușită de cutremur un mesaj adresat celor dragi, crezând că vor fi ultimele lui cuvinte.

Elevul de liceu și familia sa dormeau adânc atunci când primul cutremur cu magnitudinea 7,7 a lovit orașul lor, Adiyaman, la primele ore ale zilei de 6 februarie.

Taha a fost trezit brusc când clădirea cu patru etaje a început să fie zguduită iar, în doar 10 secunde, alături de mama, tatăl, fratele și sora lui mai mici s-au prăbușit cu locuința.

S-a trezit singur, prins sub tone de moloz, cu valuri de replici puternice care mișcau ruinele.

Cu speranța că va fi descoperit după moartea sa, a difuzat următorul mesaj: „Cred că acesta este ultimul videoclip pe care îl voi filma vreodată pentru voi”, a început transmisiunea, cu telefonul tremurând în mână, în timp ce cutremurul continua să zguduie clădirea prăbușită.

17-year-old quake victim Taha Erdem recorded the moments he was trapped under the debris of his house amid aftershocks following the massive on February 6.

Erdem and his family survived the quake, whereas 47 people residing in the building were reported dead.

