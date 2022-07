Un incendiu forestier a izbucnit în apropierea unui oraş turistic din Turcia. Focul este alimentat de vântul puternic (VIDEO)

Pompierii din Turcia s-au luptat miercuri cu un incendiu de pădure care a avut loc în apropierea oraşului turistic Datca din sud-vestul țării, unde se întâlnesc mările Egee şi Mediterană, conform autorităților și media locale, relatează Reuters.

Pentru stingerea incendiului, la fața locului au intervenit nouă elicoptere, cinci aeronave şi mai multe autovehicule, conform unui comunicat al Biroului guvernatorului provincial din Mugla, specificând că focul se extinde și este alimentat de vântul puternic.

Conform sursei citate, din imaginile difuzate la televizor se putea observa fumul care se ridica din copaci şi elicopterele care încercau să stingă focul, aruncând cu apă peste în pădurea din zona turistică.

„Un număr mare de echipaje aeriene şi terestre au fost direcţionate în regiune. Au fost luate măsurile necesare de către echipele noastre pentru protejarea aşezărilor de incendiu”, se menţionează în comunicatul Biroului guvernatorului provincial din Mugla.

Forest fire broke out in Datca. The wind is quite strong, which makes it difficult to extinguish the fire. Turkey

— BRAVE SPIRIT (@Brave_spirit81)