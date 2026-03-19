Un caz care atrage atenția în Italia îl are în prim-plan pe Antonio Maria Segatori, un bărbat de 55 de ani din Roma, care susține că este fiul nelegitim al celebrului artist Adriano Celentano.

Acesta a anunțat că este pregătit să meargă în instanță pentru a obține recunoașterea oficială a paternității.

„Sunt fiul secret al lui Adriano Celentano”, a precizat Antonio Maria Segatori, în vârstă de 55 de ani, din , într-un interviu exclusiv publicat în numărul săptămânal al revistei Oggi, potrivit .

„În viața mea, am avut două nume de familie: Biscardi, ca mama mea, și Segatori, ca soțul ei. La 55 de ani, sunt pregătit pentru un al treilea. Vreau să fiu recunoscut de adevăratul meu tată și, în sfârșit, să mi se spună Celentano.”, a mai spus acesta.

Cum a răspuns Adriano Celentano acestor afirmații

Artistul italian a reacționat într-un mod neașteptat, respingând categoric afirmațiile, dar într-un ton ironic.

„Dragă Antonio… Îmi pare rău că te contrazic… din păcate, nu sunt tatăl tău… Adevărul este că sunt bunicul tău!!!”, a spus Adriano Celentano.

Ce spune mama bărbatului despre relația cu Adriano Celentano

Potrivit relatărilor, mama lui Antonio, Maria Luigia Biscardi, ar fi lucrat în anii ’60 la casa de discuri Clan, fondată de Celentano. Aceasta susține că între ea și artist ar fi existat o relație.

„Adriano a început să mă curteze”, a povestit Maria Luigia pentru Oggi.

„El era idolul meu. Ne întâlneam în studioul de înregistrări, când toți ceilalți plecau. Când i-am spus că aștept un copil, a început să mă ignore, contractul meu cu respectiva casă de discuri Clan a fost reziliat cu doi ani mai devreme și m-am trezit exclusă, în afara cercului pe care îmi pariasem toate cărțile”, a mai mărturisit femeia.

A mai existat un proces în trecut?

Situația nu este una nouă. În 1975, mama bărbatului a încercat să obțină recunoașterea paternității în instanță, însă cazul nu a fost dus până la capăt.

La acel moment, Adriano Celentano a respins public acuzațiile și a negat orice legătură.

Ce urmează acum în instanță

Antonio Segatori este decis să redeschidă cazul pe cale civilă. Acesta a depus deja o cerere la Tribunalul Civil din Milano, asistat de avocați.

Judecătorii ar putea lua în calcul inclusiv efectuarea unor teste ADN pentru a stabili adevărul. Antonio Segatori a spus că, bunicul său care a fost avocat și s-a ocupat de această problemă, este posibil să fi ajuns la o înțelegere cu avocații cântărețului la acea vreme:

„În orice caz”, a declarat acesta, „ceea ce a semnat bunicul meu nu mă privește. Cererea mea de paternitate este imprescriptibilă”.

„Nu fac asta pentru bani”, a mai declarat Segatori. „Vreau doar să știu cine este tatăl meu. Am dreptul să fac asta”, a mai adăugat el.