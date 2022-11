Un lunetist ucrainean a executat a doua cea mai lungă lovitură de precizie înregistrată vreodată. A eliminat un soldat rus de la 2.710 metri

Forțele ucrainene au declarat că un lunetist de la 2.710 metri, aceasta clasificându-se ca a doua cea mai lungă lovitură de precizie înregistrată vreodată.

Comandamentul Strategic al Forțelor Armate ale Ucrainei a făcut videoclipul public pe rețelele sociale, .

⚡️ With an accurate shot, a sniper of the Armed Forces of Ukraine eliminated a Russian soldier from a distance of 2710 m – a distance that now ranks 2nd in the world ranking, confirmed by the command of the Armed Forces of Ukraine.

— FLASH (@Flash_news_ua)