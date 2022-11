Rușii s-au împușcat între ei în timpul retragerii din Herson. ”Opriți-vă, suntem de-ai voștri!”

Pe rețelele de socializare a fost distribuită o filmare au tras asupra camarazilor lor, în timpul retragerii din Herson.

Unul dintre ocupanții ruși a făcut filmarea, iar conform wartranslated, un site care se ocupă cu documentarea informaților de pe front, au distrus ambarcațiunile de la țărm ca să nu cadă în mâinile ucrainenilor după evacuare. Aceștia au tras într-o ambarcațiune, pentru a o scufunda, iar la scurt timp alți militari, aflați pe celălalt mal al Niprului, încep să tragă în ei.

Se presupune că cel puțin un soldat rus a fost rănit, potrivit .

” -Opriți-vă, suntem de-ai voștri!”, a exclamat un soldat rus în multiple rânduri. Când focul de armă nu s-a oprit, toți cei din barcă au început să strige că sunt ruși.

