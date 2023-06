Un milionar perseverent dă bacalaureatul pentru a 27-a oară: „Îmi doresc cu adevărat să devin un intelectual”

Liang Shi, un milionar în vârstă de 56 de ani, îşi încearcă norocul pentru a 27-a oară pentru a promova „gaokao”, echivalentul bacalaureatului, notează AFP, citată de .

Chiar dacă este examenul de maturitate al adolescenților, bărbatul vrea să își încerce norocul și în 2023.

Legat de succesul pe plan social, acesta poate fi mândru. Și-a început cariera cu o slujbă uşoară într-o fabrică, iar acum a pus bazele propriei companii înfloritoare de materiale de construcţii.

Cu toate acestea, pe Liang Shi l-a întristat întotdeauna faptul că nu a reuşit să obţină o notă suficient de mare la examen pentru a fi admis la universitate, însă nu s-a dat bătut.

„Este frustrant să mă gândesc că nu am reușit să merg la universitate”, a declarat el.

„Îmi doresc cu adevărat să merg acolo și să devin un intelectual”, a mai adăugat bărbatul.

With China’s college entrance exam right around the corner, Liang Shi is one of millions preparing for the grueling test. But Liang isn’t a high school senior, he’s a 54-year-old business owner who has taken the exam dozens of times.

More Daily Tones:

— Sixth Tone (@SixthTone)