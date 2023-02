Un obiect zburător neidentificat a fost surprins pe cer, în Montana. Spaţiul aerian a fost închis temporar (VIDEO)

Reprezentanţii autorităţii americane de reglementare a aviaţiei civile (FAA) au transmis că spaţiul aerian din statul american Montana a fost închis temporar, sâmbătă seara, ca urmare a prezenţei unui obiect pe cer care nu a putut fi identificat.

FAA a interzis temporar zborurile în jurul Havre, statul Montana, în apropierea graniţei cu Canada, potrivit Reuters, notează .

„FAA a închis o parte din spaţiul aerian din Montana pentru a sprijini operaţiunile Departamentului Apărării. Spaţiul aerian a fost redeschis”, a informat agenţia într-un comunicat, după ce Matt Rosendale, reprezentantul statului Montana, anunţase prezenţa unui „obiect care ar putea interfera cu traficul aerian comercial”, iar Departamentul Apărării „îşi va continua eforturile de a observa şi neutraliza obiectul dimineaţa”.

