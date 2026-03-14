Atac rusesc asupra Kievului: patru morți și zeci de răniți într-un raid aerian

Selen Osmanoglu
14 mart. 2026, 09:36
Cuprins
  1. Poliția anunță victime și distrugeri
  2. Atac masiv asupra capitalei
  3. Alertă aeriană înainte de atac
  4. Roboți umanoizi pe frontul din Ucraina
  5. Misiuni periculoase fără risc uman

Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte zece rănite în urma unui atac aerian rusesc asupra regiunii Kiev, au anunțat autoritățile ucrainene, potrivit AFP. Atacul a vizat clădiri de apartamente, depozite și vehicule, provocând pagube semnificative.

Poliția anunță victime și distrugeri

„Forțele ruse continuă să efectueze atacuri în regiunea Kiev. Până în prezent, sunt patru morți și zece răniți. Clădiri de apartamente, depozite și vehicule au fost, de asemenea, avariate”, a transmis poliția ucraineană pe Telegram, conform Agerpres.

Atac masiv asupra capitalei

Șeful administrației militare a regiunii Kiev, Mikola Kalașnik, a raportat un „atac masiv” asupra capitalei.

Țintele atacului au inclus un cămin studențesc, instalații industriale, depozite și clădiri de apartamente.

Alertă aeriană înainte de atac

Forțele aeriene ucrainene au emis, cu puțin timp înainte de atac, o alertă care semnala mai multe rachete zburând spre Kiev, încercând să avertizeze locuitorii și autoritățile locale.

Situația rămâne tensionată, iar autoritățile continuă să monitorizeze impactul atacului și să evalueze pagubele produse.

Roboți umanoizi pe frontul din Ucraina

Recent, o companie americană a trimis pe frontul ucrainean doi roboți umanoizi de tip Phantom MK-1, produși de firma Foundation, pentru a evalua comportamentul acestora în condiții reale de război.

Roboții au ajuns la militarii ucraineni încă din luna februarie și fac parte dintr-un experiment menit să transforme modul în care sunt desfășurate operațiunile militare.

Misiuni periculoase fără risc uman

Principala funcție a acestor unități robotice este să înlocuiască oamenii în zone extrem de periculoase. În Ucraina, roboții vor efectua inițial misiuni de recunoaștere pe linia frontului, accesând spații inaccesibile pentru drone obișnuite, cum ar fi buncărele înguste sau adăposturile subterane.

Mike LeBlanc, cofondator al companiei și fost pușcaș marin, a explicat: „Acesta este un adevărat război al roboților, în care robotul devine combatantul principal, iar oamenii oferă sprijin. Este complet opusul a ceea ce era în timpul mobilizării mele în Afganistan – pe atunci, oamenii făceau totul, iar tehnologia era doar un instrument.”

Citește și...
Hamas îi cere Iranului să nu lovească țările vecine după atacurile americano-israeliene
Externe
Hamas îi cere Iranului să nu lovească țările vecine după atacurile americano-israeliene
Panica unui bărbat care a devenit albastru cu totul: „Arătam ca un personaj din Avatar”. Medicii au izbucnit în râs când au aflat cauza (FOTO)
Externe
Panica unui bărbat care a devenit albastru cu totul: „Arătam ca un personaj din Avatar”. Medicii au izbucnit în râs când au aflat cauza (FOTO)
Ideologul lui Putin le cere rușilor să accepte supravegherea totală a statului: Libertatea e o utopie trădătoare
Externe
Ideologul lui Putin le cere rușilor să accepte supravegherea totală a statului: Libertatea e o utopie trădătoare
O companie americană a trimis roboți umanoizi în Ucraina pentru a fi testați în luptă
Externe
O companie americană a trimis roboți umanoizi în Ucraina pentru a fi testați în luptă
Chinez prins pe aeroport cu peste 2.000 de furnici ascunse în eprubete. Ce voia să facă cu ele
Externe
Chinez prins pe aeroport cu peste 2.000 de furnici ascunse în eprubete. Ce voia să facă cu ele
O familie de români a rămas blocată în Abu Dhabi din cauza cățelului: „Este ca și când mi-aș abandona un copil”
Externe
O familie de români a rămas blocată în Abu Dhabi din cauza cățelului: „Este ca și când mi-aș abandona un copil”
Mașinăria economică germană se oprește. Val de falimente în Germania. La fiecare 20 de minute, se închide câte o firmă
Externe
Mașinăria economică germană se oprește. Val de falimente în Germania. La fiecare 20 de minute, se închide câte o firmă
Nostradamus al Chinei face o nouă predicție care cutremură lumea. Cum spune că se va termina războiul din Iran
Externe
Nostradamus al Chinei face o nouă predicție care cutremură lumea. Cum spune că se va termina războiul din Iran
Sfârșitul unei epoci în Marea Britanie. Nobilii ereditari sunt scoși din Parlament după 700 de ani
Externe
Sfârșitul unei epoci în Marea Britanie. Nobilii ereditari sunt scoși din Parlament după 700 de ani
Kaja Kallas acuză SUA că vor să divizeze Europa: „Nu le place Uniunea Europeană”
Externe
Kaja Kallas acuză SUA că vor să divizeze Europa: „Nu le place Uniunea Europeană”
Ultima oră
10:03 - Hamas îi cere Iranului să nu lovească țările vecine după atacurile americano-israeliene
09:06 - Putin i-a propus lui Trump ca uraniul Iranului să fie mutat în Rusia. Liderul american ar fi refuzat ideea
08:33 - Primar reales fără să candideze. Localnicii i-au scris numele pe buletinul de vot
23:55 - Proteste după ce angajații s-au trezit cu bonuri de masă tăiate de la 25 la 5 lei
23:53 - Barbu cere Consiliului Concurenței să verifice adaosurile care apar pe traseul dintre fermier și consumator: „Cum ajunge o firmă din Cipru să umple rafturile supermarketurilor din România cu produse obținute de ai noștri?”
23:32 - Ciucu își face podcast: „Îmi propun și o țintă – până la sfârșitul anului să fie în top 20 podcasturi din România” (FOTO)
23:19 - Iulia Albu a slăbit drastic în ultima perioadă! Ce a pățit celebra vedetă
23:13 - Panica unui bărbat care a devenit albastru cu totul: „Arătam ca un personaj din Avatar”. Medicii au izbucnit în râs când au aflat cauza (FOTO)
22:42 - Ideologul lui Putin le cere rușilor să accepte supravegherea totală a statului: Libertatea e o utopie trădătoare
22:41 - O companie americană a trimis roboți umanoizi în Ucraina pentru a fi testați în luptă