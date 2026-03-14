Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte zece rănite în urma unui atac aerian rusesc asupra regiunii Kiev, au anunțat autoritățile ucrainene, potrivit AFP. Atacul a vizat clădiri de apartamente, depozite și vehicule, provocând pagube semnificative.

Poliția anunță victime și distrugeri

„Forțele ruse continuă să efectueze atacuri în regiunea Kiev. Până în prezent, sunt patru morți și zece răniți. Clădiri de apartamente, depozite și vehicule au fost, de asemenea, avariate”, a transmis poliția ucraineană pe Telegram, conform Agerpres.

Atac masiv asupra capitalei

Șeful administrației militare a regiunii Kiev, Mikola Kalașnik, a raportat un „atac masiv” asupra capitalei.

Țintele atacului au inclus un cămin studențesc, instalații industriale, depozite și clădiri de apartamente.

Alertă aeriană înainte de atac

Forțele aeriene ucrainene au emis, cu puțin timp înainte de atac, o alertă care semnala mai multe rachete zburând spre Kiev, încercând să avertizeze locuitorii și autoritățile locale.

Situația rămâne tensionată, iar autoritățile continuă să monitorizeze impactul atacului și să evalueze pagubele produse.

Roboți umanoizi pe frontul din Ucraina

Recent, o companie americană a trimis pe frontul ucrainean doi roboți umanoizi de tip Phantom MK-1, produși de firma Foundation, pentru a evalua comportamentul acestora în condiții reale de război.

au ajuns la militarii ucraineni încă din luna februarie și fac parte dintr-un experiment menit să transforme modul în care sunt desfășurate operațiunile militare.

Misiuni periculoase fără risc uman

Principala funcție a acestor unități robotice este să înlocuiască oamenii în zone extrem de periculoase. În Ucraina, roboții vor efectua inițial misiuni de recunoaștere pe linia frontului, accesând spații inaccesibile pentru drone obișnuite, cum ar fi buncărele înguste sau adăposturile subterane.

Mike LeBlanc, cofondator al companiei și fost pușcaș marin, a explicat: „Acesta este un adevărat război al roboților, în care robotul devine combatantul principal, iar oamenii oferă sprijin. Este complet opusul a ceea ce era în timpul mobilizării mele în Afganistan – pe atunci, oamenii făceau totul, iar tehnologia era doar un instrument.”