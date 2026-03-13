Ideologul lui Putin le cere rușilor să accepte supravegherea totală a statului: Libertatea e o utopie trădătoare

Traian Avarvarei
13 mart. 2026, 22:42
Alexandr Dughin. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Dughin, despre control și trădare
  2. Dughin, despre suferința poporului rus

Alexandr Dughin, considerat ideologul lui Vladimir Putin, le-a cerut rușilor să accepte supravegherea totală a statului, pentru măreția Rusiei și pentru ca țara lor să-și atingă obiectivele militare în Ucraina.

Dughin, despre control și trădare

Într-o postare pe blogul său, preluată de United24 Media, Alexandr Dughin a scris că înăsprirea monitorizării e inevitabilă în lumea modernă.

El a mai susținut că fără control digital sau statal nu se poate și că e preferabil ca viața privată să fie gestionată de guvernul național, decât de puteri străine. De altfel, în viziunea sa, devin suspecți cei care nu acceptă monitorizarea statului rus.

„Ideea că ar fi mai bine dacă nimeni nu ne-ar controla e plăcută, dar utopică și nerealistă. În forma ei extremă, e chiar trădătoare, e o idee de agent străin”, a scris Dughin.

El a mai afirmat că supravegherea de către statul rus trebui realizată „cu inteligență, grijă și atenție”, pentru atingerea obiectivelor militare ale Rusiei în Ucraina.

Dughin, despre suferința poporului rus

Ideologul a invocat apoi istoria Rusiei, pentru a susține că suferința face parte din fibra rusească, iar măreția țării este indisolubil legată de capacitatea poporului de a suferi.

„Noi, rușii, mereu am suferit, așa e destinul nostru. Suntem un popor mare, iar dacă cineva a fost tratat nedrept, e doar pentru smerenie și pentru glorie”, a mai scris Alexandr Dughin, pe blogul său.

