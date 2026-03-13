B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Externe » O familie de români a rămas blocată în Abu Dhabi din cauza cățelului: „Este ca și când mi-aș abandona un copil"

Traian Avarvarei
13 mart. 2026, 21:03
O familie de români nu poate pleca din Abu Dhabi din cauza cățelului. Sursa foto simbol: Feepik
Cuprins
  1. „Cățelul meu este umbra mea”
  2. Familia nu vrea cu niciun chip să abandoneze cățelul

O familie de români cu un copil e blocată în Abu Dhabi deoarece au și un câine, un bichon, și nu sunt lăsați să-l ia cu ei. Deși au un minor, pentru că nu pleacă fără câine, nu sunt considerați prioritate. Acum, ei își pun speranţa într-un zbor de repatriere de la Ministerul de Externe. Între timp, mama și copilul au început să facă atacuri de panică.

„Cățelul meu este umbra mea”

Familia încearcă din 28 februarie să găsească un zbor de întoarcere spre casă, însă până acum a avut deja trei zboruri anulate.

„Este foarte complicată procedura cu cățelul. Ca să poți zbura cu cățelul în cabină, de exemplu, la Etihad trebuie să dai un email cu șase zile înainte de zbor, ei îți rezervă locul, după care trebuie să obții un fit to fly permit de la un medic veterinar avizat, care este valabil 10 zile. (…)

Am tot sunat la MAE, la ambasadă, cerând ajutor și ni s-a recomandat să ne descurcăm pe cont propriu, pentru că prioritate sunt minorii neînsoțiți, cazurile urgente de sănătate, turiștii care au rămas fără bani și apoi rezidenții. Și am tot insistat pe ideea că am un copil minor, este cetățean român, are dreptul și el”, a povestit femeia, pentru Antena 3.

Ea a explicat și de ce nu poate lăsa câinele într-un centru specializat: „Cățelul meu are 12 ani, are un B1, o boală mitrală, este foarte anxioasă, ea este lipită, este umbra mea. Dacă eu aș lăsa-o în orice centru, sau un cargo ceva, pentru ea echivalează cu moartea”.

Familia nu vrea cu niciun chip să abandoneze cățelul

Iar abandonarea cățelului e o variantă cu desăvârșire exclusă: „Eu nu aș putea să trăiesc cu acest lucru. Este ca și când mi-aș abandona un copil. Pentru mine, cățelușa mea este parte din familie”.

Femeia a mai afirmat că presiunea psihică a devenit greu de suportat și pentru ea. Soțul i-ar fi propus să plece măcar ea împreună cu copilul, dar ideea o sperie: „Eu vreau să îmi țin familia unită. Soțul spunea să plec cu copilul, dar îmi este și frică totodată să mă urc într-un avion”.

Tags:
Ultima oră
22:12 - Chinez prins pe aeroport cu peste 2.000 de furnici ascunse în eprubete. Ce voia să facă cu ele
22:06 - Codul rutier se schimba! Amenzile de circulație se vor plăti scanând un cod QR
21:31 - Ministerul Energiei vrea să declare situație de criză pe piața țițeiului. Ce măsuri a propus în coaliție pentru a combate scumpirea carburanților (VIDEO)
21:25 - Divorț în showbiz! Andreea Popescu și Rareș Cojoc s-au despărțit: „Iubirea noastră s-a consumat”
20:48 - România a trimis de urgență echipamente și specialiști în Moldova după poluarea de pe Nistru
20:32 - Claudiu Târziu, după votul din Parlament pe solicitarea SUA: „Opoziția a căzut într-o capcană. AUR sigur e deranjat de eticheta de anti-americani” / Singurul deputat al ACT a votat „pentru” (VIDEO)
20:15 - Pavel Bartoș nu se îmbogățește din filme dar continuă să investească sume uriașe. Care este motivul actorului
19:52 - Bolojan critică boicotarea simulărilor pentru Evaluarea Națională: „Nu poți să generezi acțiuni care afectează copiii”
19:42 - Ajutorul de deces crește în acest an dar serviciile funerare vor fi mai scumpe
19:40 - Top greșeli care scad vânzările în marketplace și cum le poți evita în 2026