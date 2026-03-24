Un oficial american care ocupă o funcție de rang înalt în cadrul Agenției Federale pentru Managementul Situațiilor de Urgență (FEMA) a declarat public că a fost teleportat.

Detalii despre momentele în care un oficial american susține că a dispărut

Gregg Phillips, numit recent la conducerea biroului de răspuns și recuperare al FEMA, a povestit în cadrul mai multor podcasturi cum a fost transportat împotriva voinței sale la distanțe mari. Într-o relatare din ianuarie 2025, el a afirmat că mașina sa a fost ridicată în aer și mutată într-un șanț, la 65 de kilometri depărtare. Un alt incident bizar s-ar fi petrecut în Georgia, unde bărbatul s-a trezit brusc într-un restaurant din lanțul Waffle House, aflat în alt oraș, scrie .

„Eram cu băieții mei și le spuneam că am de gând să merg la Waffle House să iau ceva de mâncare. Și m-am trezit la un Waffle House – asta se întâmpla în Georgia – m-am trezit la un Waffle House aflat la vreo 50 de mile (80 km) distanță de locul în care mă aflam. Iar ei m-au întrebat: «unde ești?», iar eu am spus: «la un Waffle House». Și: «la care Waffle House?». Iar eu am spus: «Waffle House din Rome, Georgia». Ei mi-au răspuns: «Asta e imposibil, tocmai ai plecat de aici adineaori». Dar a fost posibil. A fost real”, a declarat Gregg Phillips în cadrul podcastului Onward.

Ce reprezintă locul unde a fost ,,teleportant” bărbatul

Numirea lui la conducerea celei mai mari divizii a FEMA a adus în prim-plan și alte declarații neobișnuite pe care le-a făcut în trecut. El amintea de teorii despre baze OZN subacvatice. Interesant este că lanțul de restaurante unde Phillips spune că s-a teleportat este folosit simbolic de agenție pentru a măsura gravitatea unui dezastru: dacă localurile sunt închise, situația este considerată critică.

Fostul director al agenției din mandatul lui a subliniat importanța acestui indicator practic.

„Dacă ajungi acolo și Waffle House este închis, situația este cu adevărat gravă. Atunci e momentul să treci la treabă”, a declarat anterior Craig Fugate, fostul director al FEMA.

Cu ce se ocupă oficialul în FEMA

Phillips ocupă acum o poziție cheie în securitatea SUA. El are sarcina de a face recomandări privind declararea stării de dezastru la nivel federal. În ciuda responsabilităților uriașe, el insistă că aceste fenomene paranormale sunt reale, deși recunoaște s-ar putea ca oamenii să-l nu creadă.

„Teleportarea nu este deloc distractivă. Știi că se întâmplă, dar nu poți face nimic în privința asta, așa că pur și simplu te lași dus, te lași purtat de evenimente. Și wow, ce aventură incredibilă a fost totul!”, a afirmat oficialul american.