B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un oficial american susține că s-a teleportat: De ce s-a trezit tocmai în localul care indică sfârșitul lumii

Un oficial american susține că s-a teleportat: De ce s-a trezit tocmai în localul care indică sfârșitul lumii

Flavia Codreanu
24 mart. 2026, 20:34
Un oficial american susține că s-a teleportat: De ce s-a trezit tocmai în localul care indică sfârșitul lumii
sură foto: X/ People
Cuprins
  1. Detalii despre momentele în care un oficial american susține că a dispărut
  2. Ce reprezintă locul unde a fost ,,teleportant” bărbatul
  3. Cu ce se ocupă oficialul în FEMA

Un oficial american care ocupă o funcție de rang înalt în cadrul Agenției Federale pentru Managementul Situațiilor de Urgență (FEMA) a declarat public că a fost teleportat.

Detalii despre momentele în care un oficial american susține că a dispărut

Gregg Phillips, numit recent la conducerea biroului de răspuns și recuperare al FEMA, a povestit în cadrul mai multor podcasturi cum a fost transportat împotriva voinței sale la distanțe mari. Într-o relatare din ianuarie 2025, el a afirmat că mașina sa a fost ridicată în aer și mutată într-un șanț, la 65 de kilometri depărtare. Un alt incident bizar s-ar fi petrecut în Georgia, unde bărbatul s-a trezit brusc într-un restaurant din lanțul Waffle House, aflat în alt oraș, scrie The Guardian.

„Eram cu băieții mei și le spuneam că am de gând să merg la Waffle House să iau ceva de mâncare. Și m-am trezit la un Waffle House – asta se întâmpla în Georgia – m-am trezit la un Waffle House aflat la vreo 50 de mile (80 km) distanță de locul în care mă aflam. Iar ei m-au întrebat: «unde ești?», iar eu am spus: «la un Waffle House». Și: «la care Waffle House?». Iar eu am spus: «Waffle House din Rome, Georgia». Ei mi-au răspuns: «Asta e imposibil, tocmai ai plecat de aici adineaori». Dar a fost posibil. A fost real”, a declarat Gregg Phillips în cadrul podcastului Onward.

Ce reprezintă locul unde a fost ,,teleportant” bărbatul

Numirea lui la conducerea celei mai mari divizii a FEMA a adus în prim-plan și alte declarații neobișnuite pe care le-a făcut în trecut. El amintea de teorii despre baze OZN subacvatice. Interesant este că lanțul de restaurante unde Phillips spune că s-a teleportat este folosit simbolic de agenție pentru a măsura gravitatea unui dezastru: dacă localurile sunt închise, situația este considerată critică.

Fostul director al agenției din mandatul lui Barack Obama a subliniat importanța acestui indicator practic.

„Dacă ajungi acolo și Waffle House este închis, situația este cu adevărat gravă. Atunci e momentul să treci la treabă”, a declarat anterior Craig Fugate, fostul director al FEMA.

Cu ce se ocupă oficialul în FEMA

Phillips ocupă acum o poziție cheie în securitatea SUA. El are sarcina de a face recomandări privind declararea stării de dezastru la nivel federal. În ciuda responsabilităților uriașe, el insistă că aceste fenomene paranormale sunt reale, deși recunoaște s-ar putea ca oamenii să-l nu creadă.

„Teleportarea nu este deloc distractivă. Știi că se întâmplă, dar nu poți face nimic în privința asta, așa că pur și simplu te lași dus, te lași purtat de evenimente. Și wow, ce aventură incredibilă a fost totul!”, a afirmat oficialul american.

Tags:
Ultima oră
21:22 - „Mi-a căzut cascheta de pe cap”. Polițist din București, condamnat după ce și-a bătut colegii. Gafă incredibilă a judecătorilor în timpul procesului
21:10 - Prin ce experiențe traumatizante a trecut Oana Zamfir de la Digi FM. Povestea ascunsă din spatele jurnalistei
21:09 - Poliția britanică rămâne fără bani după vizita lui Donald Trump. De ce refuză guvernul să plătească integral costurile
20:47 - Când ar putea ajunge ajutoarele „one-off” la pensionari, după ce AUR a atacat bugetul la CCR
20:34 - Suedia schimbă politica de imigrație și introduce sancțiuni mai dure. Când pot fi retrași permisele de ședere pentru migranți
20:15 - Alfred Simonis (PSD), acuzat că și-a făcut un ansamblu rezidențial ce concurează cu Palatul Cotroceni. Cum se apără șeful CJ Timiș (VIDEO)
19:55 - O româncă a fost arestată în Germania pentru spionaj. Cine era ținta serviciilor rusești
19:54 - Centura Azuga–Bușteni intră într-o etapă decisivă. Cum ar putea schimba traficul de pe Valea Prahovei
19:25 - Reprezentanții minerilor n-au obținut nimic în discuția cu Bolojan. „Sunt corect cu dumneavoastră şi vă spun adevărul”. Explicațiile Guvernului
19:15 - Lumina Sfântă ar putea ajunge în România în ciuda tensiunilor din regiune. Cum decurg pregătirile în Israel