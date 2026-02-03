B1 Inregistrari!
Un pacient cu un obuz înfipt în fund a evacuat un spital întreg

Traian Avarvarei
03 feb. 2026, 09:14
Spital evacuat din cauza unui pacient cu un obuz înfipt în fund. Sursa foto: Hepta
Cuprins
  1. Medicii au descoperit obuzul în timpul examinării
  2. Geniștii au neutralizat obuzul

Spitalul din Toulouse, Franța, a fost evacuat după ce un bărbat s-a prezentat la camera de gardă cu un obuz înfipt în rect.

Medicii au descoperit obuzul în timpul examinării

Bărbatul, care are 24 de ani, s-a prezentat la camera de gardă și a spus că are dureri foarte mari, dar nu a dat și alte detalii.

În timpul examinării, medicii au fost uluiți să descopere că pacientul avea introdus în rect un obuz vechi din Primul Război Mondial.

Obuzul avea 16 cm lungime și 4 cm diametru, scrie Le Parisien.

Speriați, medicii au alertat geniștii, pompierii și polițiștii. Spitalul a fost evacuat și s-a creat un perimetru de securitate în jur.

Geniștii au neutralizat obuzul

Geniștii au stabilit că obuzul nu prezenta niciun pericol și l-au neutralizat.

Pacientul a fost operat și e sub supraveghere medicală. El ar putea fi audiat curând. Autoritățile intenționează să deschidă o anchetă pentru încălcarea legislației privind regimul armelor şi muniţiilor.

În decembrie 2022, spitalul a fost parțial evacuat după ce un bătrân de 80 de ani s-a prezentat cu o carabină introdusă în rect.

