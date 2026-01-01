Președintele SUA a dat startul Noului An cu o urare în stilul său caracteristic. Donald Trump i-a urat unui parlamentar republican, prin intermediul unui postări pe rețelele de socializare, să „putrezească în iad”.

Ce mesaj a transmis Donald Trump unui parlamentar republican

„Dumnezeu s-o binecuvânteze pe Tina Peters, care pentru doi ani din nouă, se află într-o închisoare de maximă securitate din Colorado, la vârsta de 73 de ani, fiind bolnavă, pentru «crima» de a încerca să oprească frauda electorală masivă care are loc în statul ei (unde oamenii pleacă în număr record!),” a scris președintele SUA, pe contul său de Truth Social, miercuri.

Mesajul lui Trump a continuat: „E greu să-i urez un An Nou fericit, dar guvernatorului ticălos și procurorului «republican» dezgustător (RINO!), care i-au făcut asta (nimic nu se întâmplă democraților și sistemului lor fals de vot prin corespondență, care face imposibil pentru un republican să câștige un stat altfel foarte ușor de câștigat!). Le doresc doar tot ce e mai rău”.

„Să putrezească în iad. TINA PETTERS ELIBERATĂ!”, a mai adăugat liderul de la Casa Albă.

Cum a ajuns un parlament republic în vizorul lui Donald Trump

Tina Peters, fost funcționar electoral în comitatul Mesa, Colorado, a fost condamnată pentru orchestrarea unei breșe de securitate, bazată pe afirmații false despre fraudarea mașinilor de vot în cursa prezidențială din 2020.

Remarca lui Trump despre „procurorul (RINO!)” pare să facă referire la Dan Rubinstein, procurorul districtual republican, care a urmărit penal cazul lui Peters. În ceea ce privește „guvernatorul ticălos”, președintele SUA se referă, cel mai probabil, la guvernatorul democrat al statului Colorado, Jared Polis, relatează .

Postarea înflăcărată a președintelui vine după ce acesta a acordat o grațiere prezidențială lui Peters pe 5 decembrie, în ciuda faptului că puterea sa de grațiere nu se extinde la infracțiuni de stat.

Săptămâna trecută, avocații fostei funcționare au implorat un să recunoască grațierea și să o elibereze din închisoare pe Peters, susținând că Curtea de Apel din Colorado nu mai are jurisdicție asupra cazului ei. Ca urmare a acestor demersuri, Instanța de Apel a solicitat avocaților de la biroul procurorului general al statului, care apără condamnarea lui Peters, să ofere un răspuns la solicitarea fostei funcționare, până pe 8 ianuarie.

Ce acuzații i se aduc Tinei Peters

Peters susține că judecătorul statului care a condamnat-o la nouă ani de închisoare i-a încălcat drepturile prevăzute în Primul Amendament, pedepsind-o pentru acuzații de fraudă electorală.

În timpul sentinței din octombrie 2024, judecătorul Matthew Barrett a numit-o pe Peters o „șarlatană” și a spus că reprezintă un pericol pentru comunitate, deoarece răspândea minciuni despre vot și submina procesul democratic. De cealaltă parte, Peters a insistat că acțiunile sale erau menite să scoată la iveală frauda și să apere binele comun.

Peters a fost condamnată pentru că a permis unui bărbat să folosească în mod abuziv un card de securitate pentru a accesa sistemul electoral și pentru că a mințit privind identitatea acelei persoane. Bărbatul era afiliat cu directorul executiv al MyPillow, Mike Lindell, un promotor al afirmațiilor false conform cărora mașinile de vot au fost manipulate pentru a-i fura alegerile lui Trump.