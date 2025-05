Un patron român stabilit în Monaco, dezamăgit de câți bani a încasat într-o singură zi: „N-am văzut atâta sărăcie, ca în anul acesta, de când vin pe aici”

Valentin, un antreprenor român stabilit de aproape un deceniu în , atrage atenția asupra unei schimbări majore în peisajul economic și social din jurul Marelui Premiu de . Cu experiență în HoReCa și implicat anual în evenimentele dedicate curselor, acesta spune că ediția din acest an a fost cea mai slabă de până acum, atât din punct de vedere al consumului, cât și al publicului prezent.

„Comparând anii trecuți cu ce am văzut anul ăsta, credeți-mă, mă pune pe gândul rău de tot”

„Bună dimineața, oameni buni, sunt așa îngândurat. Sunt aici la Monaco, am venit la bar să ajut și eu cum pot la vârsta mea și vreau să fac o comparație cu ce am văzut și după șapte-opt sezoane de Formula 1 pe care le-am prins aici.

Comparând anii trecuți cu ce am văzut anul ăsta, credeți-mă, mă pune pe gânduri rău de tot. Deci n-am văzut atâta sărăcie ca în anul acesta de când vin pe aici. De vreo 9 ani n-am văzut așa ceva. Lume multă, cum să spunem, dar oameni puțini, sărăcii din toată lumea, femei dezbrăcate, bete. Calitatea oamenilor s-a schimbat enorm.

Nu-ți mai zic sărăcie la consumație, vai de capul meu. Trei sticle am vândut vineri: un Moet și două sticle de vin, una roșie, una albă, și restul numai vin la pahar și bere, (…). Eu am mâncat alaltăieri, am văzut așa sărăcii, și pe urmă, când vine mâncarea, bagă mâna în farfuria celuilalt și gustă și mănâncă și împart. Mă, nene, dacă n-ai bani, stai, bă, acasă”, și-a început el mesajul, potrivit .

Câți bani a încasat zilele acestea

Românul se declară dezamăgit de banii pe care i-a încasat la Monaco, zilele acestea. Dacă înainte reușea să câștige între 17.000 și 21.000 de euro pe seară, acum, într-o singură zi de vineri, a obținut doar 9.000 de euro, o sumă pe care o consideră el foarte mică pentru un eveniment :

„Adică totul la jumate, și nu e vorba că mă plâng de bani, Doamne ferește, că mă bate Dumnezeu, dar nu e că sunt vreun miliardar, da’ plâng după oftica aia că nu mai sunt bani și mi-e frică că o să vină o recesiune mare”, a mai spus el.