Un petrolier sub pavilion sud-coreean s-a răsturnat în largul coastelor Japoniei. Cel puțin opt persoane au murit

Un sub pavilion sud-coreean, Keoyoung Sun, s-a răsturnat miercuri, 20 februarie, după ce a fost ancorat în largul coastei insulei Mutsure din Shimonoseki, prefectura Yamaguchi, Japonia.

Salvatorii au scos din apă nouă membri ai echipajului, dintre care opt decedați, scrie .

Echipajul de 870 de tone sub pavilion sud-coreean ceruse ajutor în jurul orei șapte dimineața, raportând că nava începe să se încline, informează Garda japoneză de Coastă.

Petrolierul avea un echipaj format din 11 persoane, opt indonezieni, doi sud-coreeni și un chinez. Aceștia transportau aproape 1.000 de tone metrice de acid acrilic.

Nouă dintre membrii echipajului au fost scoși din apă, dintre care opt morți. Salvatorii continuă căutările în încercarea de a-i găsi pe ceilalți doi marinari dispăruți.

Tragedia s-a produs, cel mai probabil, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, pentru că în acea zonă au fost emise miercuri, începând cu ora 07:00, avertismente de vânt puternic și valuri mari.

🇰🇷Keoyoung Sun: 8 fatalities as South Korea-flagged tanker capsizes off Japan coast 🇯🇵.

The Japanese coast guard reports that the crew consists of two Koreans, eight Indonesians and one Chinese citizen.

